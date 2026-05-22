【專家之眼】中俄合作與大國博弈：普亭訪華的戰略意涵

川普前腳才走，普亭後腳便到。短短一周內，中美、中俄元首在北京先後舉行高層互動，這種密集的大國外交恐非巧合，而是意味著大國博奕間劇烈的變化。

2026年恰逢中俄建立戰略協作夥伴關係30周年、「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年。在這個具有特殊紀念意義的年份，普亭總統到訪，既是延續和深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的必然之舉，也是在新形勢下繼續發揮元首外交戰略引領作用的關鍵一步。

中俄兩國元首共同決定將「中俄睦鄰友好合作條約」繼續延期，象徵中俄關係踏上了新的台階。25年來，國際風雲變幻，兩國始終恪守「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則，走出了一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新路。在中共理解正逢「百年未有變局」的時刻，中俄關係不僅維護全球戰略穩定的力量，同時也是改變美國單一霸權國際格局的推手。

面對俄烏戰爭僵局，普亭此訪，最迫切的現實動力在於穩固經濟生命線。受西方長期制裁影響，俄羅斯經濟壓力巨大，能源出口「向東轉」已成為其生存與發展的戰略必答題。中共不僅是俄羅斯能源的最大買家，更是維繫其經濟循環的關鍵支撐。

數據顯示，中俄雙邊貿易額連續三年突破2000億美元，今年一至四月更實現近20%的增長。其中，能源合作更是核心支柱，2025年俄羅斯通過「西伯利亞力量」管道對華輸送天然氣首次超過對歐供氣量，中共已成為俄氣最大出口市場。此次訪華，雙方重點推進「西伯利亞力量二號」天然氣管道的前期磋商，這條規劃年輸氣能力高達500億立方米的管道一旦落地，將從根本上重塑中俄能源格局。

在金融領域，中俄貿易本幣結算比例已提升至99%，基本擺脫了對第三方貨幣的依賴。雙方進一步擴大本幣結算應用場景，推進數字貨幣跨境結算落地，從機制層面築牢兩國金融安全的防火牆。兩國在「去美元化」的合作，不僅服務於兩國經濟安全，也為全球金融體系多元化提供了重要進展。

川普訪華與普亭訪華接連上演，釋放出一個重要信號－中共已成為大國協調不可繞開的戰略中心。過去較長時期內，國際政治的主軸更多圍繞「美歐協調」或「美俄博弈」展開，而如今，無論是美國試圖穩定中美競爭，還是俄羅斯強化與中方的戰略協作，都說明中共已成為影響國際格局演變的關鍵變量。

中共並未因中美關係階段性緩和而削弱中俄合作，也未因中俄關係緊密而拒絕改善中美關係。這種雙線並進的外交布局，體現出中共正在構建更加靈活、更加自主的大國關係格局。其核心目標，是最大程度拓展戰略空間，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

當今世界局勢動盪不安，地區衝突此起彼伏、冷戰思維回潮、陣營對抗風險上升。中俄作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，維護多邊主義的戰後秩序上利益一致。在聯合國安理會、上海合作組織、金磚國家、亞太經合組織等多邊框架內，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，和以國際法為基礎的國際秩序。

雙方此次發表之，關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明，反對一切形式的單邊主義、霸權主義和霸凌行徑，反對否定二戰勝利成果、為法西斯和軍國主義「翻案招魂」的挑釁。中俄的行動對未來多極化格局與多邊化秩序提供實踐的基礎。

當美俄兩位元首相繼把目光投向北京，全球大國格局呈現出一種新型的中美俄三角制衡態勢。這種態勢可以概括為：美俄深度對抗、中美控型競爭、中俄穩固協作，而中國恰好處於居中戰略平衡的樞紐位置。冷戰後期由於尼可森成功打破中國大陸的孤立，建立起所謂「尼克森三角」，讓美國取得戰略主動空間，最終贏得對抗蘇聯的冷戰。

而「新冷戰」的發展，卻是中俄聯手抗美的「反向三角」，但是由於中美經貿的高度依存，讓北京成為新的支點。中共同時與俄羅斯緊密戰略合作，又維持對歐洲高度經貿往來；更重要的是在這次川習會後，避免了與美國全面衝突。列寧說過：「有時幾十年毫無大事發生，有時短短幾周，卻發生了足以改變數十年的劇變。」的確，過去這一周，就讓我們看到了新世界格局的未來趨向。