林佳龍訪捷克出席論壇 強調台歐應深化戰略夥伴關係

外交部長林佳龍21日出席捷克「全球安全論壇」時分享，台灣對中國市場去風險化後，經濟表現更強勁，去年GDP成長逾8%。他強調，「經濟即安全」，台灣是歐洲推動再武裝與再工業化不可或缺的夥伴，呼籲台歐應深化戰略合作，共同打造安全繁榮的民主供應鏈。

中東歐智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）21日至23日於捷克首都布拉格登場。林佳龍21日出席GLOBSEC，並以「台灣與歐洲：在分裂的世界中建構韌性」為題發表演說。

面對全球地緣政治重組、威權勢力擴張，以及人工智慧（AI）驅動的新一波產業革命，林佳龍表示，台灣與歐洲應建立更緊密的戰略夥伴關係，台灣可成為歐洲推動「再工業化」與「再武裝」最值得信賴的夥伴，並攜手打造以民主、法治與可信任科技為核心的新全球供應鏈。

林佳龍指出，台灣與歐洲的夥伴關係，建立在數十年穩固的經濟合作基礎，與共享民主價值之上。歐洲多年來一直是台灣重要的外國投資來源，歐洲資本、技術與產業經驗，對台灣的經濟轉型與成為高科技強國發揮關鍵作用。

如今，在AI快速崛起的時代，台灣憑藉半導體實力與可信任供應鏈地位，使台歐自然成為夥伴，雙邊合作的潛力前所未有地龐大。

談及國際局勢，林佳龍表示，俄羅斯入侵烏克蘭震驚世界，若威權侵略無法被有效遏止，將對國際秩序、全球市場與人道安全造成重大衝擊。他指出，中國正透過軍事、經濟力量推動威權模式，強調控制、依賴與脅迫，並試圖削弱開放市場與法治秩序。

他舉例，總統賴清德日前原定出訪史瓦帝尼時，因中國施壓非洲國家取消飛航情報區（FIR）飛越許可，導致行程被迫延後。「飛航情報區制度原本應保障航空安全，應保持中立、穩定與有序，而不應被用於政治目的。這起事件顯示中國可能濫用權力，嚴重威脅國際穩定與法治」。

林佳龍也批評中國的非市場行為與過剩產能問題，認為這造成全球競爭失衡，並使世界對單一供應來源產生危險依賴。更嚴重的是，中國將關鍵礦物出口作為工具「武器化」，凸顯全球供應鏈去風險化的重要性。

他指出，過去世界普遍認為經濟與安全可以分開處理，但如今此觀念已不合時宜。「經濟就是安全」，貿易、科技、供應鏈與產業能力，都已成為國家安全的關鍵要素。

他指出，台灣不僅在科技上具優勢，也在抵禦威權壓力方面累積豐富經驗。長年面對中國軍事威脅、經濟脅迫與假訊息攻擊，台灣已建立強大的民主韌性與社會應變能力，可作為民主國家的重要參考。

此外，台灣近年推動「去風險化」策略也展現成果。林佳龍表示，10年前台灣對外投資有84%流向中國，如今已降至約3%。在降低對中國依賴後，台灣經濟反而更強勁，去年GDP成長超過8%，今年預估仍可達7%。

他指出，在AI熱潮推動下，台灣股市市值近期已超越英國與加拿大，排名全球第6，顯示市場對台灣科技實力與經濟前景深具信心。

林佳龍表示，台灣企業近年也持續擴大在歐洲布局，包括台積電赴德國設廠、鴻海投資法國與中東歐、台達電布局荷蘭與斯洛伐克、環球晶投資義大利等，顯示台灣積極參與歐洲產業升級。此外，台灣也設立中東歐投資基金與信用基金，促進雙邊投資與貿易。

林佳龍強調，台灣與歐洲不僅共享安全利益，更共享自由、民主、人權與法治等核心價值。在AI時代，台灣正推動「可信任科技台灣戰略」，歐洲也正邁向再工業化與再武裝，雙方應重新定義彼此夥伴關係，共同打造安全、繁榮的民主供應鏈。