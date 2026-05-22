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馬家發聲明盼讓馬英九安享餘年 馬辦：尊重決定

中央社／ 台北22日電

馬英九基金會傳出財政紀律案延燒多時，前總統馬英九的妻子周美青21日晚間發布聲明表示，為讓馬英九醫療照護獲得妥善安排，對外發言由馬英九的姐姐馬以南為主。馬英九基金會隨即回應，尊重馬家決定，後續安排將依馬英九意見處理。

馬英九文教基金會日前成立調查小組，調查前幕僚蕭旭岑、王光慈是否違反財政紀律，董事長馬英九昨天說，調查小組發言人李德維推翻對他的承諾，他將委託基金會執行長戴遐齡、基金會委任的律師、會計師及前國安會秘書長金溥聰，盡快召開記者會，詳細說明事件的前後始末及事實。

馬英九的妻子周美青、姐姐馬以南昨天晚間發布5月12日簽署的聲明稿，周美青指出，身為馬英九的配偶，為讓馬英九日後的醫療需求及照護有妥善安排，她與包含馬以南在內的其他馬家親屬已有共識，委請馬以南擔任主要執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當的說明，「謹以此書面表明本人之意」。

馬以南在聲明表示，馬英九任公職40餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所遇知。「家人希望馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理」。

對於馬家的聲明，馬英九基金會隨即回應，執行長戴遐齡表示，尊重馬英九家人的決定與看法，至於後續相關安排，基金會將依照馬英九的意見處理，並在適當時間向外界進一步說明。

馬英九 周美青 蕭旭岑

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