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馬文君刪無人機預算7億「錢有花刀口上嗎」

聯合報／ 記者劉懿萱李人岳／台北報導

民進黨批評藍營大砍無人機預算，國民黨立委馬文君反批，國防特別預算條例通過後，民進黨政府不斷操作刪預算就沒有無人機產業、但台灣不是沒編無人機預算，預算金額還相當驚人，問題從來不是有沒有編錢，而是「錢到底有沒有花在刀口上」，堅持全案刪除七億元行政型無人機採購案。

立法院外交國防委員會昨起審查一一五年度國防部預算，馬文君認為無人機科技更新迅速，軍方也沒說明為什麼要一次編五年，堅持全案刪除七億元，如果有更適合的無人機，可以每年編列採購。

馬文君指出，台灣不是沒編無人機預算，近年早就編非常多，但成果在哪裡？錢又花去哪裡？今年度國防部編列的無人機相關預算接近一二○億元，還不包括機密預算、研發預算，以及各軍種分散編列的項目。此外，劍翔無人機一一九點八億元仍在執行，五大信賴產業方案編列十八點八億元，高關稅特別條例又納入六四點九億元，經濟部更規畫到二○三○年投入四四二億元發展無人載具產業。

另外，針對M1A2T戰車，馬文君說，陸軍從一○八年到一一六年辦理採購案，全案總計需預算四百五十三億元，但全案原本核定預算總額為四O五億，如今全案預算又增加了四十八億元。全案執行到了最後一年才說差了將近五十億元，這麼長的時間難道所有審計單位都沒有發現？還是軍方一直瞞著立法院？

戰規司長黃文啟解釋，陸軍在簽署第三版發價書時，將原本保留選購權的六輛M1070拖車及M88A2救濟車納入購案，當時美金匯率從卅一點五元貶值到廿七元左右，陸軍司令部原本樂觀認為，靠著匯差賸餘的幾十億元應該足以支應，但從一一三年起美金又再升值，才導致資金出現缺口。

黃文啟說，陸軍納入兩項附加裝備時，未經向立院報告就逕簽發價書，確實有行政瑕疵，從時任陸軍參謀長以降的業管人員都已行政懲處。最後委員會同意，M1A2T明年度預算八十七億元遭凍結廿億元。

馬文君 藍營 無人機

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