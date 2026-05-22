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馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

綠友友之亂／經部斥酬庸 「任何友友都可申請」

聯合報／ 記者陳儷方郭政芬趙容萱魯永明李人岳黃婉婷／連線報導

國民黨立院黨團質疑無人機廠商碳基科技是「綠友友」，經濟部與碳基科技昨反擊，強調相關補助與標案程序皆公開透明，並否認存在政治關係介入；經濟部說，只要符合政策方向，「任何友友」皆可申請，並無差別對待。

經濟部表示，碳基科技至今僅於二○○九年與二○一六年兩度獲得經濟部補助，總金額為三○九○萬元，時間點遠早於立委所稱陳文宏於二○二五年擔任董事長之前，批評相關說法「資料引用有明顯錯誤」。

經濟部說，政府推動產業政策一向秉持公開透明原則，任何台灣廠商只要符合政策方向，都能提出申請，「不看政黨色彩，任何友友皆可申請，並無差別對待」。

國防部長顧立雄表示，無人機相關廠商有數百家遍布各地，這樣扣廠商帽子，國內應該都無法接受，行政院發言人李慧芝則說，對於無的放矢的指涉「不予置評」。

碳基科技也發聲明，指控部分立委未經查證即影射公司靠關係取得補助與標案，相關「綠友友」言論已損害公司商譽，公司已保全證據，並保留法律追訴權。碳基表示，近三年主要專注於「銳鳶二型」相關製造與技術服務，陳文宏上任董事長後，也只是延續既有委製案，要求提出指控的立委具體說明所謂「很多標案」的內容、金額與履約情況，否則形同抹黑與造謠。

陳文宏昨聲明，他確實有從事相關產業的朋友與人脈，但不代表任何不法連結，不應被無限上綱或過度政治化；他質疑，「指責我的人，他的朋友或親屬難道沒有人從事相關產業，這種指責並不公允」。

碳基執行長游沛文是嘉義媳婦，據了解，二○一四年經友人介紹，加入當時參選嘉義市長的民進黨候選人涂醒哲競選團隊；涂當選後，游沛文擔任市長室機要秘書，但游一年內就離職。

經濟部 顧立雄 無人機

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