快訊

馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／綠友友總搶先 怎擺脫分贓質疑

聯合報／ 本報記者屈彥辰

從過去被視為能源轉型救星的綠能、光電，到如今賴總統宣示的「五大信賴產業」之一軍工無人機，一條條由政策利多鋪墊而成的金脈背後，總能看到與民進黨關係匪淺的「綠友友」們精準插旗、搶得先機。這種高度重疊的利益網，難怪始終無法擺脫外界政策護航與派系分贓的強烈質疑。

國民黨立院黨團昨舉行記者會揭露，一家瀕臨倒閉危機的民間企業，在綠營有力人士進駐後，竟能靠著政府無人機標案「起死回生」。這種戲劇性轉變，讓人不得不懷疑，國家編列的戰略預算究竟是在扶植本土產業，還是在為特定政黨支持者輸送養分？

綠友友們對公部門資源的盤據，可說無所不包。民眾黨昨日質疑，蘇貞昌家族掌控的「超越文創教育基金會」，其董事成員包括肯特動畫負責人張永昌、牽猴子公司負責人王師、大吉祥公司負責人吳永吉等，密集獲得中央政府的「限制性標案」。

在政治立場上，去年大罷免期間多次發表撕裂社會的言論，亦獲得文化部全額補助辦活動，高唱罷免歌曲；蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」曾被抓包違反利益迴避承諾，偷接桃園市政府標案，標案高度集中在鄭文燦、林智堅主政時期的桃竹。這種「朝中有人好辦事」的裙帶資本主義，讓標案市場的公平競爭原則蕩然無存。

過去，光電利益令黑金盤根錯節，震驚全國的「八八槍擊案」陰影未散，台鹽綠能前董事長陳啟昱涉嫌掏空台鹽十一億元。綠能的教訓殷鑑不遠，如今無人機與文化標案又出現熟悉套路，綠友友們展現敏銳嗅覺精準布局，投入國家資源全力協助發展的重點產業，更在標案開出時手到擒來。

面對外界鋪天蓋地的質疑，執政黨不應動輒以「抹黑」或「政治操作」粗暴回應。當「信賴產業」變成了「信賴自己人的產業」，傷害的是國家的體制與產業的健康發展。

民進黨 民眾黨 林智堅

延伸閱讀

藍揭無人機全是綠友友 標案遭糾正仍履行

【重磅快評】賴清德的話術恐讓無人機產業重蹈綠能老路

遭藍委指控「綠友友」拿標案不忍了！無人機廠商碳基科技嗆告

賴總統批藍「藉口綠友友 刪無人機預算」

相關新聞

鄭麗文預計6月訪美 谷立言：相信會被問「是否改變政黨取向」

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，美國在台協會處長谷立言今天接受中央社書面專訪時表示，沒有細節可公布，但相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。

【重磅快評】何其沉重：林志玲的退與賈永婕的進

喧騰了多日，藝人林志玲21日宣布請辭文策院董事的一職，她坦言這個職務的重量「比想像中沉重很多。」另一個也在火線話題上的則是台北101董事長賈永婕，她一席「不要當台灣人就離開」遭炎上，但護航的也不少。林志玲的被迫退出與賈永婕的積極表態，不過是民進黨政府多年刻意形塑「敵我」意識下的縮影，也讓台灣愈發撕裂。

馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

馬英九基金會為前執行長蕭旭岑、王光慈「財政紀律」案，與調查三人小組隔空交火多日，董事長馬英九今表示，將委託執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰開記者會說明原委。傳馬家人已委託律師採取「必要法律行動」維護馬的健康與權益。周美青、馬以南晚間也發出聲明，盼馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。

AIT指鄭麗文訪美是「釋疑」機會 國民黨：持續深化對美關係

國民黨主席鄭麗文6月將訪美，美國在台協會處長谷立言接受中央社專訪時表示，相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。國民黨表示，鄭麗文此次訪美，希望持續深化對美關係，擴大和平穩定的力量，避免區域走向對立與衝突。

冷眼集／綠友友總搶先 怎擺脫分贓質疑

從過去被視為能源轉型救星的綠能、光電，到如今賴總統宣示的「五大信賴產業」之一軍工無人機，一條條由政策利多鋪墊而成的金脈背後，總能看到與民進黨關係匪淺的「綠友友」們精準插旗、搶得先機。這種高度重疊的利益網，難怪始終無法擺脫外界政策護航與派系分贓的強烈質疑。

綠友友之亂／ 藍點名碳基科技：綠友友染指無人機產業

賴清德總統前天駁斥無人機產業都是「綠友友」，不過國民黨立院黨團昨指出，涉足無人機發展的碳基科技董事長陳文宏，曾任民進黨新竹縣黨部主委及「新竹縣小英之友會」總會長、獨董洪耀南曾任民進黨前主蔡英文特助、執行長游沛文曾任嘉義市前市長涂醒哲秘書；藍委強調，國民黨支持無人機產業，但拒絕綠友友染指無人機產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。