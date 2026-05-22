冷眼集／綠友友總搶先 怎擺脫分贓質疑

從過去被視為能源轉型救星的綠能、光電，到如今賴總統宣示的「五大信賴產業」之一軍工無人機，一條條由政策利多鋪墊而成的金脈背後，總能看到與民進黨關係匪淺的「綠友友」們精準插旗、搶得先機。這種高度重疊的利益網，難怪始終無法擺脫外界政策護航與派系分贓的強烈質疑。

國民黨立院黨團昨舉行記者會揭露，一家瀕臨倒閉危機的民間企業，在綠營有力人士進駐後，竟能靠著政府無人機標案「起死回生」。這種戲劇性轉變，讓人不得不懷疑，國家編列的戰略預算究竟是在扶植本土產業，還是在為特定政黨支持者輸送養分？

綠友友們對公部門資源的盤據，可說無所不包。民眾黨昨日質疑，蘇貞昌家族掌控的「超越文創教育基金會」，其董事成員包括肯特動畫負責人張永昌、牽猴子公司負責人王師、大吉祥公司負責人吳永吉等，密集獲得中央政府的「限制性標案」。

在政治立場上，去年大罷免期間多次發表撕裂社會的言論，亦獲得文化部全額補助辦活動，高唱罷免歌曲；蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」曾被抓包違反利益迴避承諾，偷接桃園市政府標案，標案高度集中在鄭文燦、林智堅主政時期的桃竹。這種「朝中有人好辦事」的裙帶資本主義，讓標案市場的公平競爭原則蕩然無存。

過去，光電利益令黑金盤根錯節，震驚全國的「八八槍擊案」陰影未散，台鹽綠能前董事長陳啟昱涉嫌掏空台鹽十一億元。綠能的教訓殷鑑不遠，如今無人機與文化標案又出現熟悉套路，綠友友們展現敏銳嗅覺精準布局，投入國家資源全力協助發展的重點產業，更在標案開出時手到擒來。

面對外界鋪天蓋地的質疑，執政黨不應動輒以「抹黑」或「政治操作」粗暴回應。當「信賴產業」變成了「信賴自己人的產業」，傷害的是國家的體制與產業的健康發展。