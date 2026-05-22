綠友友之亂／ 藍點名碳基科技：綠友友染指無人機產業

賴清德總統前天駁斥無人機產業都是「綠友友」，不過國民黨立院黨團昨指出，涉足無人機發展的碳基科技董事長陳文宏，曾任民進黨新竹縣黨部主委及「新竹縣小英之友會」總會長、獨董洪耀南曾任民進黨前主蔡英文特助、執行長游沛文曾任嘉義市前市長涂醒哲秘書；藍委強調，國民黨支持無人機產業，但拒絕綠友友染指無人機產業。

國民黨立委羅廷瑋表示，碳基科技董座陳文宏，事業包山包海，曾任「新竹縣小英之友會」總會長，也因賄選被法院判決，從環境資源、綠能到無人機，事業順風順水。每當國家社會發生重大事故時，從疫苗到口罩，再從綠能到無人機，綠友友們總能搶奪先機、精準插旗，拿到政府補助？

羅廷瑋說，根據審計部資料顯示，碳基科技已經取得中科院相關訂單，還可以用同樣規格，再一次拿到政府補貼，且補貼金額比在中科院標案高達四倍以上。政府一直講「非紅供應鏈」，但碳基科技的股東背景跟中國有特定關係，其中一個股東在中國設有關聯公司，有認真查？

羅廷瑋說，碳基科技獨董洪耀南曾任蔡英文辦公室特助，洪耀南長期處理民調選戰分析，怎麼來到無人機公司？而洪耀南之兄洪耀福是民進黨前秘書長；碳基科技執行長游沛文曾是涂醒哲秘書。國民黨擋的是民進黨的利益，擋的是「綠色供應鏈」。

國民黨立委徐巧芯則表示，民進黨一直汙衊國民黨阻擋無人機預算和相關計畫，二○二一年開始，共有五項大型無人機發展計畫，共計投入八五三點五億元，國民黨都有支持，賴總統勿再說謊。

徐巧芯說，碳基科技今年四月廿八日發布重訊，公告該公司二○二五年度累積虧損達實收資本額的二分之一，虧損非常巨額。若非找了陳文宏、洪耀南，接到這麼多的政府標案，才能讓公司起死回生。碳基科技是上市公司，跟相關股票有沒有連結？有必要查清楚。

徐巧芯說，國民黨支持無人機產業，但拒絕綠友友染指無人機產業，呼籲民進黨政府要推動無人機產業，先要清廉自守，不要以為有黨證就能拿到標案。

國民黨團副書記長王鴻薇說，國防部到相關部會都編列大量無人機預算，國民黨百分之百支持，但不能容忍綠友友們「吃銅吃鐵」的染指。