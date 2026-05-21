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馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

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馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會財政紀律案延燒多日，前總統馬英九夫人周美青（左）發聲明，呼籲盼馬英九能真正退休，基金會事務交由董事會處理。 聯合報資料照片 記者胡經周／攝影
馬英九基金會財政紀律案延燒多日，前總統馬英九夫人周美青（左）發聲明，呼籲盼馬英九能真正退休，基金會事務交由董事會處理。 聯合報資料照片 記者胡經周／攝影

馬英九基金會為前執行長蕭旭岑、王光慈「財政紀律」案，與調查三人小組隔空交火多日，董事長馬英九今表示，將委託執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰開記者會說明原委。傳馬家人已委託律師採取「必要法律行動」維護馬的健康與權益。周美青、馬以南晚間也發出聲明，盼馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。

根據周美青書面聲明指出，「本人身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明，謹以此書面表明本人之意。」

馬以南則聲明，「馬前總統任公職四十餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬前總統結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。」

蕭旭岑表示，感謝馬大姐提到感謝過去所有的幕僚，包括他與王光慈的付出。至於任何涉及個人清白操守的指控，理應給當事人說明澄清的機會 ，尤其是追隨多年的幕僚。相信過去一向知法守法，又很重視人情義理的馬前總統，應該會給幕僚說明的機會。

蕭旭岑強調，他清清白白，白布不能染黑，所有的事情都經得起檢驗，希望調查小組盡快公布報告，還他與同事清白。

馬英九基金會執行長戴遐齡則表示，「本會尊重馬董事長家人的意見，關於後續安排，會遵照馬英九的意見，擇期對外說明。」

周美青書面聲明。圖／讀者提供
周美青書面聲明。圖／讀者提供

馬以南書面聲明。圖／讀者提供
馬以南書面聲明。圖／讀者提供

周美青 馬英九 馬英九基金會

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