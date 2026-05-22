副總統：台美夥伴關係穩固 台灣續強化不對稱戰力

副總統蕭美琴今天表示，面對劇烈地緣政治挑戰，台美夥伴關係依然穩固，並強調台灣將持續強化自我防衛能力、推動軍隊現代化與不對稱戰力建構，同時發展本土國防產業與無人機供應鏈，盼透過公共溝通與國際支持，爭取更多國防預算與合作。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統蕭美琴上午接見2026美國智庫新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（NextGen）訪問團致詞時表示，首先歡迎前美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）率團來訪，也感謝CNAS多年來持續促進年輕世代、下世代領袖間的交流，更深入理解台灣以及共同所面臨的挑戰與機會，並持續以各種方式深化台美夥伴關係。

談及台美目前合作的重點領域，蕭副總統指出，儘管當前面臨劇烈的地緣政治挑戰，台美夥伴關係依然穩固，其基礎建立於「台灣關係法」之上。其中，雙方的安全夥伴關係數十年來為區域的和平穩定做出貢獻；同時涵蓋強健的經濟關係及其他領域合作，包括支持台灣有意義地參與並貢獻全球衛生等國際倡議。

副總統也感謝美國長期支持台灣與第三國建立夥伴關係，例如透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，在世界各地舉辦各種議題的工作坊與活動，涵蓋打擊假訊息、反制外國影響力、賦權女性參與小型及微型企業，以及提升全社會韌性等。

針對安全議題，蕭副總統提到，台灣與美國政府共同堅信，和平是透過實力來維持與建立，總統賴清德承諾致力強化台灣的自我防衛能力，而強化國防能力的最終目標是嚇阻並防止衝突發生。

她並說，近年台灣推動多項轉型，包括軍隊現代化、延長義務役期，以及加強後備戰力訓練，並推動指管（C2）分散化、賦予基層部隊更大的自主權等；在武器採購方面，則聚焦於防禦性與不對稱作戰系統，並高度重視不對稱戰力建構。

副總統進一步指出，這些努力一方面透過與美國的「對外軍售」（FMS）採購來推動，另一方面也必須透過建構本土國防產業以及運用民間部門的創新與能力優勢來實現。尤其台灣的無人機產業在過去2年成長顯著，2年前政府剛上任時相關產業幾乎不存在；但至今已大幅成長，今年第1季出口總額已超過去年全年金額。

她說，台灣的出口項目不僅包括整合系統，也包括支援全球可信賴供應鏈的零組件。政府仍將持續努力推動相關工作，盼透過加強公共溝通與國際支持，分階段爭取預算通過與支持。