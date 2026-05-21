馬英九擬委託金溥聰開記者會 三人小組：干擾調查進度極不妥

馬英九基金會為前執行長蕭旭岑、王光慈「財政紀律」案，與調查三人小組隔空交火多日，董事長馬英九今更表示，將委託執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰開記者會說明事件始末。三人小組晚間聲明，在調查結果出爐前，任何人不得對外洩露相關事件資訊。

三人小組聲明指出，3月27日董事會已決議要求在調查有結果之前，基金會任何人不得對外洩露相關事件資訊，基金會卻以董事長馬英九之名，一而再再而三發表聲明，並干擾調查進度，極為不妥。

聲明表示，調查進度已近尾聲，很遺憾的是事件發動者之一董事高華柱迄今拒絕三人小組約談。此外，4月8日基金會私下委託律師對員工進行訪談的錄音紀錄亦拒絕提供；同時，三人小組一再要求與基金會無關之人金溥聰出示馬董事長的委託書，到現在也沒看到。

聲明提到，更遺憾的是，基金會再三強調的「財政紀律事件」，竟然完全沒有詢問當事人的說法，只是片面指控，何來「真相大白」？