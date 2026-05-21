快訊

美股早盤／伊朗不願移出濃縮鈾 紐約三大指數齊跌、台積ADR逆勢漲

北市拳擊新人賽傳命案 他狂挨打被判TKO下場…送醫4天腦出血亡

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九擬委託金溥聰開記者會 三人小組：干擾調查進度極不妥

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九。記者潘俊宏／攝影
前總統馬英九。記者潘俊宏／攝影

馬英九基金會為前執行長蕭旭岑、王光慈「財政紀律」案，與調查三人小組隔空交火多日，董事長馬英九今更表示，將委託執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰開記者會說明事件始末。三人小組晚間聲明，在調查結果出爐前，任何人不得對外洩露相關事件資訊。

三人小組聲明指出，3月27日董事會已決議要求在調查有結果之前，基金會任何人不得對外洩露相關事件資訊，基金會卻以董事長馬英九之名，一而再再而三發表聲明，並干擾調查進度，極為不妥。

聲明表示，調查進度已近尾聲，很遺憾的是事件發動者之一董事高華柱迄今拒絕三人小組約談。此外，4月8日基金會私下委託律師對員工進行訪談的錄音紀錄亦拒絕提供；同時，三人小組一再要求與基金會無關之人金溥聰出示馬董事長的委託書，到現在也沒看到。

聲明提到，更遺憾的是，基金會再三強調的「財政紀律事件」，竟然完全沒有詢問當事人的說法，只是片面指控，何來「真相大白」？

馬英九 金溥聰 蕭旭岑

延伸閱讀

蕭旭岑案不等調查小組了 馬英九：委託金溥聰等人盡快舉行記者會說明

不理馬英九基金會下通牒 李德維：董事會才是最高權力機構

曝蕭旭岑案調查報告已在收尾 李德維：馬家人盼「維護馬英九健康」

蕭旭岑案 馬英九基金會：已將物證資料提供調查小組

相關新聞

鄭麗文預計6月訪美 谷立言：相信會被問「是否改變政黨取向」

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，美國在台協會處長谷立言今天接受中央社書面專訪時表示，沒有細節可公布，但相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。

【重磅快評】何其沉重：林志玲的退與賈永婕的進

喧騰了多日，藝人林志玲21日宣布請辭文策院董事的一職，她坦言這個職務的重量「比想像中沉重很多。」另一個也在火線話題上的則是台北101董事長賈永婕，她一席「不要當台灣人就離開」遭炎上，但護航的也不少。林志玲的被迫退出與賈永婕的積極表態，不過是民進黨政府多年刻意形塑「敵我」意識下的縮影，也讓台灣愈發撕裂。

AIT指鄭麗文訪美是「釋疑」機會 國民黨：持續深化對美關係

國民黨主席鄭麗文6月將訪美，美國在台協會處長谷立言接受中央社專訪時表示，相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。國民黨表示，鄭麗文此次訪美，希望持續深化對美關係，擴大和平穩定的力量，避免區域走向對立與衝突。

馬英九擬委託金溥聰開記者會 三人小組：干擾調查進度極不妥

馬英九基金會為前執行長蕭旭岑、王光慈「財政紀律」案，與調查三人小組隔空交火多日，董事長馬英九今更表示，將委託執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰開記者會說明事件始末。三人小組晚間聲明，在調查結果出爐前，任何人不得對外洩露相關事件資訊。

蕭旭岑案不等調查小組了 馬英九：委託金溥聰等人盡快舉行記者會說明

馬英九基金會人事風波延燒，原訂今日召開第四次董事會，因人數不足流會。董事長馬英九會中表示，三人調查小組推翻對他的承諾，拒絕出席今日董事會、也拒絕他提出寬延至27日提出調查報告的要求，他將委託執行長戴遐齡執行長、國安會前秘書長金溥聰等人，盡快擇期舉行記者會，詳細說明事件始末及一切相關事實，讓真相大白，水落石出，以昭公信。

鄭麗文批民進黨掏空台灣民主 台獨兩國論把台灣逼向戰爭邊緣

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨新北市黨部舉辦的「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，她痛批執政的民進黨不僅掏空台灣民主，破壞憲政體制，台獨及兩國論更是把台灣逼向戰爭邊緣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。