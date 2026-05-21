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「看不見的國家」斯洛伐克放映 見證台灣民主韌性

中央社／ 布拉格21日專電
斯洛伐克台灣同鄉聯誼會20日舉辦「看不見的國家」（Invisible Nation）紀錄片放映會，吸引斯洛伐克多位國會議員、外交領團成員、政府官員、智庫學界與僑胞出席，共同見證台灣的民主韌性。（駐斯洛伐克代表處提供）中央
斯洛伐克台灣同鄉聯誼會20日舉辦「看不見的國家」（Invisible Nation）紀錄片放映會，吸引斯洛伐克多位國會議員、外交領團成員、政府官員、智庫學界與僑胞出席，共同見證台灣的民主韌性。（駐斯洛伐克代表處提供）中央

為慶祝賴清德總統與副總統蕭美琴就職兩周年，斯洛伐克台灣同鄉聯誼會20日舉辦「看不見的國家」（Invisible Nation）紀錄片放映會，吸引斯洛伐克國會議員、外交領團成員、政府官員、智庫學界與僑胞出席，見證台灣民主韌性。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，台灣僑團會長曾彥豪表示，感謝中華民國僑務委員會與駐斯洛伐克代表處的鼎力支持，希望僑團持續發揮外交尖兵的角色，在斯洛伐克舉辦更多元、深度的文化交流活動，凝聚僑心並深化台斯友誼。

駐斯洛伐克代表李南陽致詞時表示，斯洛伐克國會、外交界、公民社會與學術界代表的熱烈出席，傳遞一個重要訊息：「台灣並不孤單，台灣的民主與自由之聲，正受到歐洲及全球朋友的重視與肯定」。

李南陽說，這部紀錄片以前總統蔡英文領導下的台灣敘事為主軸，講述關於民主、韌性、認同，以及人民形塑自身未來的權利。

他強調，台灣不僅在地緣政治上扮演關鍵角色，在全球經濟與半導體、先進科技等供應鏈中更是不可或缺，日常生活中從手機、汽車、醫院到各項工業，都離不開台灣的技術，「台灣所發生的一切，都深刻影響著我們所有人」。

李南陽指出，在民主社會面臨日益增長的不確定性與壓力之際，這部影片提醒大眾，自由與和平絕非理所當然，民主國家的團結互助至關重要。期盼透過影片深化斯洛伐克各界對台灣的理解，並激發對於全球民主與安全合作的深度探討。

與會的斯洛伐克政學界人士觀影後，對於台灣在困境中展現的經濟成就與民主實力表達敬佩，並期待台斯雙方在科技、教育及文化等領域能展開更緊密的合作交流。

斯洛伐克 蕭美琴 賴清德

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