諾魯發行政命令遵循「一中原則」 外交部強烈抗議

諾魯共和國發布行政命令要求諾國官員遵循「一中原則」。外交部今天對此表達強烈抗議，並嚴正聲明中華民國台灣是主權國家，兩岸互不隸屬，諾魯政府貶抑扭曲台灣主權地位的說法存在根本性謬誤。

諾魯政府近日發布行政命令要求諾國官員遵循「一中原則」，20日於政府官方臉書發文公告指出，諾魯基於對一中原則的共同尊重與認可，於2024年1月與中國恢復外交關係，任何與「中國一省台灣」溝通必須遵循諾魯政府立場。

外交部晚間發布新聞稿指出，中華民國台灣是擁有2300萬人民的主權國家，與中華人民共和國互不隸屬；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣也不是中華人民共和國的一部分。外交部對於近期諾國政府昧於事實所頒布的政策表達強烈抗議與不滿。

外交部指出，眾所周知，聯合國大會第2758號決議僅處理中國代表權的問題，決議內容並未涉及台灣，也沒有認定台灣是中華人民共和國的一部分。這是國際社會公認的事實與客觀現狀，因此諾國政府貶抑扭曲台灣主權地位的說法存在根本性謬誤。

外交部強調，台灣長期秉持相互尊重、透明合作及共享民主價值的原則，追求與太平洋國家深化夥伴關係。未來也將持續就氣候變遷、災害韌性、永續發展及海洋安全等共同挑戰加強合作，共同促進自由、開放、和平與繁榮的印太區域。