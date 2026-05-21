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AIT指鄭麗文訪美是「釋疑」機會 國民黨：持續深化對美關係

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
圖為國民黨主席鄭麗文22日會見美國在台協會處長谷立言。（取材自鄭麗文臉書）
圖為國民黨主席鄭麗文22日會見美國在台協會處長谷立言。（取材自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文6月將訪美，美國在台協會處長谷立言接受中央社專訪時表示，相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。國民黨表示，鄭麗文此次訪美，希望持續深化對美關係，擴大和平穩定的力量，避免區域走向對立與衝突。

谷立言表示，近期關注國際媒體報導的人可能會有此印象，那就是國民黨在關鍵外交和安全問題上開始採納或效仿中共立場，而忽略了美國和日本等台灣傳統盟友的重要作用和利益。鄭麗文這次訪問能提供機會釋疑，並澄清國民黨在諸如投資本土國防產業等懸而未決問題上的立場。

國民黨表示，川習會後，外界可以看到美中之間希望維持溝通、共同維護區域和平的意願。美國對台長期奉行一中政策、不支持台獨。正如美國總統、美國國務卿以及美國駐華大使所說的，美國對台政策一直都沒有改變。

國民黨表示，這其實也是國民黨長期以來一貫的立場：「遵循中華民國憲法、反對台獨」，並持續以穩定、務實的方式維護台海和平。

國民黨表示，鄭麗文此次訪美，也希望在這樣的基礎上，持續深化對美關係，擴大和平穩定的力量，避免區域走向對立與衝突。

鄭麗文 AIT 國民黨 台海 谷立言

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