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鄭麗文預計6月訪美 谷立言：相信會被問「是否改變政黨取向」

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
AIT處長谷立言（Raymond Greene）。圖／聯合報系資料照片
AIT處長谷立言（Raymond Greene）。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，美國在台協會處長谷立言今天接受中央社書面專訪時表示，沒有細節可公布，但相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。

谷立言表示，美國國會、智庫等其他機構向來珍惜與台灣各政黨代表交流的機會。在此情況下，「我相信會有許多人問到，國民黨領導階層是否正在從根本上改變黨的政治取向」。多數美國人將國民黨與蔣介石的反共立場做連結。美國外交政策專家普遍認為，現代國民黨是中間派政黨，在強大國防力量、對美合作，以及積極接觸北京以維護現狀之間力求平衡。

谷立言表示，然而，近期關注國際媒體報導的人可能會有此印象，那就是國民黨在關鍵外交和安全問題上開始採納或效仿中共立場，而忽略了美國和日本等台灣傳統盟友的重要作用和利益。

谷立言強調，鄭麗文這次訪問能提供機會「釋疑」，並澄清國民黨在諸如投資本土國防產業等懸而未決問題上的立場。

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