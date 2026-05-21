藍營批碳基董座「綠友友」 友人抱屈：挺國防不該政治化

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇今天召開記者會，質疑國家採購及無人機產業發展存在弊端，並點名碳基科技董事長陳文宏，質疑其事業發展順遂，且曾任新竹縣小英之友會總會長，引發政治聯想。不過，新竹地方熟悉陳文宏的人士為他抱屈，認為外界將產業投入與政治關係直接畫上等號，並不公平。

地方人士指出，陳文宏長年在新竹政商圈相當低調，藍綠政界對他都不陌生，整體風評不錯，過去在地方公益與政治活動中，多以「出錢出力、不干預事務」的角色支持，相當低調，未高調介入政治運作。

據了解，陳文宏從環保產業起家，經營相關事業多年，也曾跨足到綠能業，後因碳基科技邀請，於去年4月接手經營。不過，該人士透露，陳文宏進入公司後才發現，碳基科技當時經營狀況遠比外界想像艱困，實際接手後才開始面對企業重整壓力。

地方人士表示，陳文宏接手碳基科技，不是看中短期利益，而是認為台灣在國防自主、無人機供應鏈發展上，必須保有自己的製造能量，因此選擇全力投入。尤其台灣目前在中大型無人機、無人船等載具結構件製造上，涉及航太複材等特殊工法，技術門檻高、老師傅逐漸凋零，年輕世代也少有意願投入，產業經營並不如外界想像容易獲利，也因此若僅憑政治聯想就全盤否定，對陳文宏來說並不公平。

此外，地方人士也提到，碳基科技前董事長與國民黨背景也有淵源，如今陳文宏卻被簡化為特定政黨獲利工具，與實際情況有所落差。相關人士強調，陳文宏是基於支持國家產業與國防自主的理念投入，而非外界所指涉的「綠能國家隊」連結與影射。