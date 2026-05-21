WHA召開未受邀 9國駐台機構聯合挺台：排除台灣無正當理由

WHA在瑞士日內瓦召開，台灣仍未獲邀請參與。英國、澳洲、加拿大、法國、德國、日本、立陶宛、紐西蘭以及波蘭等駐台機構今天發布聯合新聞稿，表示支持台灣有意義地參與WHO，強調WHA排除台灣毫無正當理由。

英國在台辦事處、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、法國在台協會、德國在台協會、日本台灣交流協會、立陶宛貿易代表處、紐西蘭商工辦事處以及波蘭台北辦事處今天發布聯合新聞稿，重申支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO），並以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

聯合新聞稿指出，隨著今年第79屆世界衛生大會（WHA）在日內瓦召開，台灣仍被排除於全球國際衛生體系之外。傳染病與公衛風險不分國界，需透過全球合作，才能保障全人類的安全。台灣作為全球衛生社群的一員，具備卓越能力，積極參與且負責任，並曾於2009至2016年間，以觀察員身分受邀參與世衛大會。

聯合新聞稿表示，台灣傑出的能力與做法，包括卓越的公共衛生專業、民主治理與先進科技，可為世衛大會的討論帶來極大助益。台灣被排除在世衛大會這個全球最重要的公共衛生論壇之外，毫無正當理由。這破壞世界所迫切需要、同時也是世衛組織創始文件中所明載的精神，即兼容並蓄的全球公共衛生合作與安全。

聯合新聞稿強調，台灣有意義地參與世界衛生組織的論壇與技術委員會，不僅將造福台灣人民，也惠及全球。唯有納入台灣作為觀察員，世衛組織方能真正體現世衛大會「重塑全球衛生：共同責任」（Reshaping Global Health: A Shared Responsibility）的承諾。