快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

慈善團體金門放生45萬顆文蛤秒被一桶桶撿上岸 民眾細看過程：根本放死

聽新聞
0:00 / 0:00

WHA召開未受邀 9國駐台機構聯合挺台：排除台灣無正當理由

中央社／ 台北21日電

WHA在瑞士日內瓦召開，台灣仍未獲邀請參與。英國、澳洲、加拿大、法國、德國、日本、立陶宛、紐西蘭以及波蘭等駐台機構今天發布聯合新聞稿，表示支持台灣有意義地參與WHO，強調WHA排除台灣毫無正當理由。

英國在台辦事處、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、法國在台協會、德國在台協會、日本台灣交流協會、立陶宛貿易代表處、紐西蘭商工辦事處以及波蘭台北辦事處今天發布聯合新聞稿，重申支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO），並以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

聯合新聞稿指出，隨著今年第79屆世界衛生大會（WHA）在日內瓦召開，台灣仍被排除於全球國際衛生體系之外。傳染病與公衛風險不分國界，需透過全球合作，才能保障全人類的安全。台灣作為全球衛生社群的一員，具備卓越能力，積極參與且負責任，並曾於2009至2016年間，以觀察員身分受邀參與世衛大會。

聯合新聞稿表示，台灣傑出的能力與做法，包括卓越的公共衛生專業、民主治理與先進科技，可為世衛大會的討論帶來極大助益。台灣被排除在世衛大會這個全球最重要的公共衛生論壇之外，毫無正當理由。這破壞世界所迫切需要、同時也是世衛組織創始文件中所明載的精神，即兼容並蓄的全球公共衛生合作與安全。

聯合新聞稿強調，台灣有意義地參與世界衛生組織的論壇與技術委員會，不僅將造福台灣人民，也惠及全球。唯有納入台灣作為觀察員，世衛組織方能真正體現世衛大會「重塑全球衛生：共同責任」（Reshaping Global Health: A Shared Responsibility）的承諾。

WHA 日內瓦 德國在台協會

延伸閱讀

WHA連續10年未邀台灣 26國與歐盟接力發言挺台

僑民參與WHA挺台遊行遭打壓 外交部向WHO秘書處抗議

美國首次未出席WHA 中方施壓增加？石崇良曝「感受到監視」

台灣首支國家先進醫療代表隊！AI 爐邊談話、VR 沉浸體驗驚豔世衛大會

相關新聞

蕭旭岑案不等調查小組了 馬英九：委託金溥聰等人盡快舉行記者會說明

馬英九基金會人事風波延燒，原訂今日召開第四次董事會，因人數不足流會。董事長馬英九會中表示，三人調查小組推翻對他的承諾，拒絕出席今日董事會、也拒絕他提出寬延至27日提出調查報告的要求，他將委託執行長戴遐齡執行長、國安會前秘書長金溥聰等人，盡快擇期舉行記者會，詳細說明事件始末及一切相關事實，讓真相大白，水落石出，以昭公信。

鄭麗文預計6月訪美 谷立言：相信會被問「是否改變政黨取向」

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，美國在台協會處長谷立言今天接受中央社書面專訪時表示，沒有細節可公布，但相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。

AIT指鄭麗文訪美是「釋疑」機會 國民黨：持續深化對美關係

國民黨主席鄭麗文6月將訪美，美國在台協會處長谷立言接受中央社專訪時表示，相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。國民黨表示，鄭麗文此次訪美，希望持續深化對美關係，擴大和平穩定的力量，避免區域走向對立與衝突。

【重磅快評】何其沉重：林志玲的退與賈永婕的進

喧騰了多日，藝人林志玲21日宣布請辭文策院董事的一職，她坦言這個職務的重量「比想像中沉重很多。」另一個也在火線話題上的則是台北101董事長賈永婕，她一席「不要當台灣人就離開」遭炎上，但護航的也不少。林志玲的被迫退出與賈永婕的積極表態，不過是民進黨政府多年刻意形塑「敵我」意識下的縮影，也讓台灣愈發撕裂。

鄭麗文批民進黨掏空台灣民主 台獨兩國論把台灣逼向戰爭邊緣

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨新北市黨部舉辦的「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，她痛批執政的民進黨不僅掏空台灣民主，破壞憲政體制，台獨及兩國論更是把台灣逼向戰爭邊緣。

鼠患之亂的政治口水戰 模糊了整頓公共衛生的基本功

近期超市、五金行、賣場的黏鼠板和捕鼠籠大賣，源自感染漢他病毒案例增加及鼠患之亂的心理恐懼，事實上，城市的老鼠多或少尚無科學依據，即便在市場、街頭、公園遇見老鼠，只是稀鬆平常之事，但逢選舉年，在刻意操作下，感覺身邊的老鼠似乎也多了起來，導致政治口水掩蓋了公共衛生該著墨的基本功，也阻礙城市進步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。