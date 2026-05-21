鄭麗文批民進黨掏空台灣民主 台獨兩國論把台灣逼向戰爭邊緣

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨新北市黨部舉辦的「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，她痛批執政的民進黨不僅掏空台灣民主，破壞憲政體制，台獨及兩國論更是把台灣逼向戰爭邊緣。

鄭麗文今天表示，民進黨口口聲聲在喊，要注重防衛韌性，卻每一天在羞辱軍公教警消，每一天在喊的台灣的防衛安全，當國民黨要求改善軍公教警消待遇時，卻頑強地抵制，即便國會多數三讀通過，依舊不願依法行政。

她說，「感謝所有的軍公教警消，每天都在關心台灣的防衛韌性，每天都在關心台灣的國家安全，若軍公教警消沒有士氣，沒有尊嚴，沒有好的待遇，那來的國家防衛韌性？哪來的國家安全？」

她痛批執政的民進黨，「破壞憲政體制，嚴重蔑視國會，破壞和掏空台灣的民主，破壞台灣的憲政，更重要的是，每一天在傷害軍公教警消，難道不是執政的民進黨嗎？是不是賴清德嗎？」

鄭麗文強調，「台獨」兩個字就摧毀台灣的安全；兩國論更直接把台灣逼向戰爭的邊緣；去中國化，則直接製造台灣莫虛有的仇恨跟對立，她呼籲公教軍警消，自己的未來要靠自己來決定，自己的尊嚴要靠自己來爭取，從現在開始要贏下2026年的地方大選，勇敢邁向2028年政黨輪替，直接下架民進黨、下架賴清德。