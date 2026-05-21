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歐洲議會通過決議挺台國際參與 林佳龍歡迎與肯定

中央社／ 台北21日電

歐洲議會通過決議挺台有意義參與國際組織，並關切台海南海情勢，反對以武力或脅迫片面改變台海現狀。外交部今天表示，感謝歐洲議會持續為台灣國際參與仗義執言，部長林佳龍對此表示肯定。

歐洲議會20日通過「有關第81屆聯合國大會之建議」決議案（Recommendation on the 81st session of theUnited Nations General Assembly），並援引於2024年通過的「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，強調聯大第2758號決議並未決定台灣主權，也沒有提到台灣，不可用此決議排除台灣的國際參與。歐盟應強化對台灣有意義國際參與的支持，以貢獻國際社會福祉。

該決議強調，應透過外交途徑，避免台灣海峽及南海衝突升級，反對任何以脅迫或武力片面改變現狀的行為；並與理念相近夥伴深化合作，鞏固台海地區穩定與安全，強化對於脅迫或軍事行動的嚇阻；同時持續捍衛聯合國憲章禁止使用武力原則。並呼籲聯合國允許持有台灣護照的社運人士、公民社會代表及記者進入聯合國參與活動。

外交部下午發布新聞稿表示，該決議是歐洲議會致歐盟理事會、執委會及歐盟外交暨安全政策高級代表的建議。林佳龍對歐洲議會持續以具體行動支持台灣國際參與及維護台海和平穩定，表達誠摯歡迎與肯定。

外交部感謝歐洲議會持續為台灣國際參與仗義執言，台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序、民主自由與人權價值，並積極貢獻國際社會，為印太及全球和平、安全與繁榮做出更多努力。

歐洲議會 林佳龍 聯合國 南海 台海

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