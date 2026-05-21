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市府基層自傷、廢床墊堆長城 民進黨批盧秀燕媽媽市長人設破功

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨台中市議員周永鴻21日於民進黨發言人李坤城主持的直播節目「午青LIVE」。圖／摘自「午青LIVE」YouTube頻道
民進黨台中市議員周永鴻21日於民進黨發言人李坤城主持的直播節目「午青LIVE」。圖／摘自「午青LIVE」YouTube頻道

台中市政府傳出基層員工輕生，民進黨台中市議員周永鴻21日於民進黨發言人李坤城主持的直播節目「午青LIVE」表示，盧秀燕市政擺爛，面對監督就推給基層；而基層人員出事竟又毫不知情，媽媽市長人設破功，留下一堆爛攤給台中市民。

周永鴻表示，台中尋奇有山有水，非洲豬瘟時有廚餘「燕圾湖」、潭子區被發現有「萬里床城」、垃圾山。盧秀燕面對爭議只會推說「基層公務員努力不容抹煞」。台中床墊山被國民黨議員揭發時盧秀燕默認，輪到民進黨議員監督時就被抹成「政黨之爭」，眼裡只有政治沒有市政。

李坤城質疑，根據媒體報導，苗栗床墊山問題是請大型機械處理，預計半年處理完，但盧秀燕卻要清潔隊員慢慢割床墊，市政擺爛又推給基層。周永鴻則說，床墊是易燃物，含金屬且體積大，處理複雜，無法像一般垃圾送焚化爐，且清潔隊員非專業處理床墊，依台中市府規劃期程，要等到明年盧秀燕卸任後才有辦法處理。盧秀燕任內的廚餘、床墊、垃圾山沒有一項可以解決，留下一堆爛攤給台中市民。

針對昨日爆出台中社會局海線輔具中心員工在工作場所輕生事件，李坤城表示，三個月前員工陳屍辦公室，盧秀燕竟毫不知情，自稱「媽媽市長」與公務員站在一起的人設完全破功；周永鴻痛批，盧秀燕對市民與基層漠不關心，只會兩手一攤稱不知情，冷血又無能的市政作為令人痛心。

盧秀燕 民進黨 台中

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