擎天崗情侶野戰遭鏡頭君直播 張景森籲檢討「拒絕政府偷窺」

一對男女因在陽明山國家公園擎天崗出現親密過程，引發社會熱議。行政院前政務委員張景森指出，不能只把問題推給年輕人不檢點，應思考政府有什麼必要和權力將情侶私密活動公開直播給全世界看？他呼籲政府立即檢討觀光景點即時影片，「拒絕政府偷窺」。

張景森在臉書撰文指出，監視器與即時影像不是同一件事。為了交通、安全、防災、山林管理，公部門在特定地點設置攝影設備，並非完全沒有正當性。但管理用的攝影機是內部使用、必要時調閱；觀光用的即時影像，也應該是遠景、低解析度、定時更新、不可識別個人。

張景森強調，問題是，許多景點的鏡頭已經不只是「看天氣、看人潮」，而是變成可被任何人觀看、截圖、錄影、散布的公共直播頻道。

張景森分析，這就產生嚴重比例原則問題。遊客要知道擎天崗有沒有起霧、停車場滿不滿、草原天候如何，真的需要24小時高清直播嗎？真的需要拍到人坐在哪裡、做了什麼、停留多久嗎？如果目的只是安全管理，畫面應該只供管理單位看即可；如果目的只是旅遊服務，遠景定時截圖就夠了。半夜還需要這種服務嗎？政府不能用「安全」「觀光」「研究」「服務」這些漂亮名詞，包裝一套沒有邊界的觀看系統。

張景森表示，更荒謬的是，當民眾被政府鏡頭拍到失態或私密行為後，執法機關第一時間竟可能把焦點放在被拍者身上，偵辦所謂「公然猥褻」。

張景森說，一個講究人權的政府真正該嚴肅追究的是截錄、散布、轉傳影片的人。政府不能一方面設下鏡頭，把人民日常生活暴露在公開網路上；另一方面又在影像外流後，把責任全推給被拍到的人。這樣的邏輯，等於政府先創造了偷窺條件，再懲罰被偷窺者。

「公共空間不是無隱私空間。」張景森表示，人在公園、步道、草原、車站、廣場活動，當然不能期待完全不被看見；但這不代表政府可以把每一個公共角落都變成可供網友圍觀的直播現場。公眾得以偶然看見，與政府主動架設鏡頭、連續拍攝、公開播放，是完全不同的事。前者是公共生活的自然風險，後者是國家權力的制度性觀看。

張景森呼籲，政府應立即檢討所有觀光景點即時影像。凡是會拍到人臉、車牌、休憩區、親密互動或夜間活動的鏡頭，都應調整角度、降低解析度、改為定時截圖，必要時停止公開直播。也應建立明確告示、保存限制、截錄防制、隱私影響評估與責任追究機制。

張景森說，科技可以服務人民，但不能把人民變成景觀。政府可以管理公共空間，卻不能成為公共空間中最大的偷窺者。真正現代化的治理，不是到處裝上高清鏡頭，而是知道什麼地方不該看，什麼時候應該關掉鏡頭。