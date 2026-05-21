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Meta平台詐騙頻傳 數發部：業者態度積極 持續溝通強化源頭阻詐

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
Meta所屬社群平台是詐騙集團主要詐騙管道，行政院指Meta必須立即主動修改演算法與偵測系統。本報資料照片
Meta所屬社群平台是詐騙集團主要詐騙管道，行政院指Meta必須立即主動修改演算法與偵測系統。本報資料照片

近年網路詐騙猖狂，行政院打擊詐欺指揮中心點名Meta所屬社群平台是詐團主要犯罪管道。數位部指出。Meta已加入打詐行列，且態度積極，未來將持續與Meta溝通，除了後端阻詐，也將從源頭下手，也可以導入更多先進科技，「用AI對抗AI」，降低詐騙內容觸及機率。

美國社群平台巨頭Meta旗下包括Facebook、Instagram、及WhatsApp等社群與通訊平台。數發部去年曾三度開罰Meta，主因是未即時下架詐騙廣告，已經罰了1850萬，媒體關注政府與Meta的溝通情形、業者的防詐態度，以及是否就行政院打擊詐欺指揮中心要求調整演算法與業者討論。

數位部政務次長侯宜秀今在行政院會後記者會上指出，Meta已加入打詐好人隊，去年主動下架的詐騙相關貼文約780萬則，今年至今下架2萬多個詐騙帳號，但在打詐過程中，永遠可以更積極，目前持續與Meta溝通，尋求不同方法，能在Meta掌握的技術中，減少平台詐騙內容被民眾觸及的機率。

侯宜秀續指，根據目前已提出的書面方案，包括源頭管理，比如強化高風險帳號驗證和管理、使用者導外連結的安全提示，及AI chatbot（聊天機器人）客服。

針對行政院打擊詐欺指揮中心稱，Meta所屬社群平台是詐團主要犯罪管道，要求主動修改演算法與偵測系統，從源頭阻斷重複性詐騙貼文，否則必要時將修法提出相對應管制措施及罰則，侯宜秀說，會持續跟Meta溝通，除了後端阻詐，從源頭處理詐騙帳號及內容露出，會是持續積極處理的方向。

數位部數位產業署長林俊秀說，該罰還是會罰，但Meta還滿積極配合政府，因為Meta在台灣市佔率高，容易被詐騙集團利用，不管在技術面或法律面，會與Meta共同往前邁進，降低詐騙觸及機率，比如導入更多先進科技，對抗同樣使用新興科技的詐騙集團，「用AI對抗AI」，一起奮戰，這是未來會共同努力的方向。

Meta WhatsApp Facebook 詐騙 打詐

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