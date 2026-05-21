川普再度指控台灣「偷半導體技術」 政院強調是企業長期研發累積

美國總統川普近日受訪再度指控台灣「偷走」美國半導體技術，對此，行政院21日表示，台灣晶片產業在世界取得領先地位，是國內企業自主努力研發，經過長久努力與累積，沒有偷的狀況，政府也會持續對外說明、溝通相關誤解。

行政院今日舉行院會後記者會，行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及經濟部長龔明鑫自去年以來，多次對外說明台灣晶片產業是國內企業長期自主研發與累積成果，並非透過不當手段取得技術，因此才能在全球市場取得領先地位。

李慧芝指出，鄭麗君在與美方進行關稅談判期間，也已多次向美方說明台灣半導體產業為數十年產業發展成果，並非外界所稱情況。她並表示，卓榮泰亦曾強調，全球各國均向台灣採購半導體產品，若存在不法情事，台灣產業不可能具備現有競爭力與國際地位。

李慧芝強調，對於相關誤解，政府將持續對外說明與溝通，釐清事實。

此外，今日立法院審查行政院預算時，也有立委提及此事，對此行政院秘書長張惇涵表示，台積電技術源自美國RCA技轉基礎，經過30年來全體產業持續投入與自主研發，才發展為今日全球領先地位，台灣半導體產業是對全球供應鏈的重要貢獻者。

張惇涵強調，台灣晶片產業並不存在所謂「偷取技術」情形，相關說法與事實不符。