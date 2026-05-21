川普又控台灣偷美半導體技術 張惇涵：是貢獻世界晶片

美國總統川普近日受訪再度控台灣「偷走」美國半導體技術，聯電創辦人曹興誠昨指川普說法絕非事實，並批我政府與台積電至今未公開澄清，嚴重失職失能。國民黨立委洪孟楷今質詢，問行政院秘書長張惇涵對此看法，張惇涵強調台灣沒有偷走美國晶片，是貢獻世界晶片。

洪孟楷問張惇涵，台灣有沒有偷走美國晶片技術？川普控台灣偷晶片，連曹興誠都開火政府嚴重失職，還點名行政院應召開國際記者會，批評政府碰到川普就矮半截，敢對在野黨大聲、敢對中國大陸大聲，但對於美國一句話不敢放。

張惇涵答詢，台積電技術大家都知道是美國RCA（美國無線電公司）技轉來的，透過這30年來台積電全體上下努力改良成為世界第一，而台灣的晶片是可以貢獻給全世界，強調台灣沒有偷走世界上的晶片，台灣是貢獻世界晶片，駁曾興誠所說失職失能不是事實。