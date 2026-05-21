川普再喊台灣偷走美半導體 政院：企業長久努力沒有「誰偷誰」

美國總統川普多次指責台灣偷竊美國半導體技術，聯電創辦人曹興誠指行政院應公開澄清，前立委林濁水也認為政府不應悶不吭聲；行政院指出，台灣晶片是經國內產業自主研發，才能在世界取得領先地位，歸功長久努力與累積，「並沒有誰去偷誰的狀況」，對於相關誤解將持續溝通說明。

行政院今日舉行院會後記者會，行政院發言人李慧芝指出，去年至今，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及經濟部長龔明鑫，都多次對外表明，台灣晶片是國內企業自主研發，才能在全世界取得領先地位，這是長久努力跟累積，沒有誰去偷誰的狀況，卓揆和龔部長赴立院備詢時也有多次說明。

李慧芝提到，事實上，鄭麗君與美方進行關稅談判過程中，也多次地跟美方說明，台灣半導體產業是數十年發展出來的成果，卓揆也說過，全世界各國都會向台灣採購所需的半導體晶片，如果透過不法途徑，台灣不會有現在的競爭力及地位；對於相關誤解，會持續溝通、對外說明。