快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

新人口對策挨批選舉撒幣 政院否認：這是國家重要戰略投資

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

政院最快下周拍板0至18歲全程支持計畫，包含到0到18歲每月5000元成長津貼等，部分批評指出選舉到了就撒幣。行政院表示，少子化是全球趨勢，台灣與世界面臨相同挑戰，且政策財源將兼顧財政紀律及國家永續，「推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資」。

行政院今日舉行院會後記者會，由於賴清德總統昨在執政兩周年談話中，提到政府將推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項策略，包含0至18歲每人每月5000元成長津貼等，媒體關注政策細節與相關規劃。

行政院發言人李慧芝指出，總統公布的台灣人口對策新戰略，是對國家人口結構改變的全盤考慮，會持續全面研議相關內容，適時向國人說明，至於是否要強制存入、帳戶如何設置，相關細節、涉及的修法範圍及預算規模，最快下周會向國人報告，希望立法院支持。

對於部分批評聲浪稱政府一到選舉就撒幣，李慧芝指出，少子化是全球趨勢，多數歐美國家總生育率也持續下降，全世界跟台灣都面對相同挑戰，因此才會提出台灣人口對策新戰略，背後經過長時間規劃與盤整，從生育、養育到教育三個階段，打造0到18歲全程支持的完整方案，同時做好完整財政評估，兼顧財政紀律、世代公平及國家永續發展。

李慧芝表示，0到18歲成長津貼只是其中一項措施，另包括育兒支持、教育協助、友善職場等，目標是減輕家庭負擔，讓年輕人敢生、更安心來養；這幾年在國人共同努力之下，台灣經濟表現亮眼，而經濟果實不只是全民共享，應拿來投資下一代。

「推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資。」李慧芝說，希望在照顧孩子的同時，也可以減輕家長，甚至是整個三代家庭的壓力，支持照顧者；卓揆日前也提及，未來將擴大請假制度彈性，把彈性育嬰假升級到育兒假，到6歲前都適用，盼打造更友善的職場環境。

政院 少子化 行政院

延伸閱讀

育兒留停新方案 張惇涵：投保薪資上限、月份將放寬調整

每月5千元成長津貼最快下周公布 張惇涵：涉及修法盼立院支持

0-18歲每人每月5,000元 卓揆曝規劃細節、最快2027年上路

賴總統：0到18歲每人每月5,000元津貼 未來發展兒童教育帳戶

相關新聞

【重磅快評】賴清德的話術恐讓無人機產業重蹈綠能老路

賴清德總統發表就職兩周年談話，針對藍白大砍無人機預算，他指責國民黨以所謂的「綠友友」來作為刪除預算的說法，基本上就是一個藉口。只是，綠友友並非賴嘴巴上的藉口，而是確有其人其事，過去賴清德也批「馬友友」，今日不過角色互換而己。賴清德若真想推動無人機產業，光罵國民黨是絕對不夠的。

立委問大法官提名進度 潘孟安嗆：已14位法學菁英被凌遲還要再送嗎？

立法院過去兩度否決大法官人事案，國民黨立委翁曉玲關切提名進度。總統府秘書長潘孟安今天表示，賴清德總統送過兩次名單，然而都被立法院全數否決，「14位法學菁英，來這邊被凌遲霸凌，你們說還要再送嗎？」

藍揭無人機廠商有綠友友 政院：無的放矢 不予置評

國民黨立委質疑台灣無人機廠商有「綠友友」。行政院發言人李慧芝21日在行政院會後記者會表示，國防部長顧立雄已在立法院說明，無人機產業涉及關鍵組件及系統整合，有數百家企業分散在全台灣各地；對於無的放矢、任意指涉，甚至把全台數百家產業扣帽子的說法，「我們不予置評」。

川普又控台灣偷美半導體技術 張惇涵：是貢獻世界晶片

美國總統川普近日受訪再度控台灣「偷走」美國半導體技術，聯電創辦人曹興誠昨指川普說法絕非事實，並批我政府與台積電至今未公開澄清，嚴重失職失能。國民黨立委洪孟楷今質詢，問行政院秘書長張惇涵對此看法，張惇涵強調台灣沒有偷走美國晶片，是貢獻世界晶片。

川普再喊台灣偷走美半導體 政院：企業長久努力 沒有「誰偷誰」

美國總統川普多次指責台灣偷竊美國半導體技術，聯電創辦人曹興誠指行政院應公開澄清，前立委林濁水也認為政府不應悶不吭聲；行政院指出，台灣晶片是經國內產業自主研發，才能在世界取得領先地位，歸功長久努力與累積，「並沒有誰去偷誰的狀況」，對於相關誤解將持續溝通說明。

新人口對策挨批選舉撒幣 政院否認：這是國家重要戰略投資

行政院最快下周拍板0至18歲全程支持計畫，包含到0到18歲每月5000元成長津貼等，部分批評指出選舉到了就撒幣。行政院表示，少子化是全球趨勢，台灣與世界面臨相同挑戰，且政策財源將兼顧財政紀律及國家永續，「推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。