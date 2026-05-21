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新人口對策挨批選舉撒幣 政院否認：這是國家重要戰略投資
行政院最快下周拍板0至18歲全程支持計畫，包含到0到18歲每月5000元成長津貼等，部分批評指出選舉到了就撒幣。行政院表示，少子化是全球趨勢，台灣與世界面臨相同挑戰，且政策財源將兼顧財政紀律及國家永續，「推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資」。
行政院今日舉行院會後記者會，由於賴清德總統昨在執政兩周年談話中，提到政府將推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項策略，包含0至18歲每人每月5000元成長津貼等，媒體關注政策細節與相關規劃。
行政院發言人李慧芝指出，總統公布的台灣人口對策新戰略，是對國家人口結構改變的全盤考慮，會持續全面研議相關內容，適時向國人說明，至於是否要強制存入、帳戶如何設置，相關細節、涉及的修法範圍及預算規模，最快下周會向國人報告，希望立法院支持。
對於部分批評聲浪稱政府一到選舉就撒幣，李慧芝指出，少子化是全球趨勢，多數歐美國家總生育率也持續下降，全世界跟台灣都面對相同挑戰，因此才會提出台灣人口對策新戰略，背後經過長時間規劃與盤整，從生育、養育到教育三個階段，打造0到18歲全程支持的完整方案，同時做好完整財政評估，兼顧財政紀律、世代公平及國家永續發展。
李慧芝表示，0到18歲成長津貼只是其中一項措施，另包括育兒支持、教育協助、友善職場等，目標是減輕家庭負擔，讓年輕人敢生、更安心來養；這幾年在國人共同努力之下，台灣經濟表現亮眼，而經濟果實不只是全民共享，應拿來投資下一代。
「推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資。」李慧芝說，希望在照顧孩子的同時，也可以減輕家長，甚至是整個三代家庭的壓力，支持照顧者；卓揆日前也提及，未來將擴大請假制度彈性，把彈性育嬰假升級到育兒假，到6歲前都適用，盼打造更友善的職場環境。
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