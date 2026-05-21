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幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

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國民黨主席鄭麗文籲公教軍警消發揮影響力 力挺李四川下架民進黨

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影
國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影

國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。

國民黨主席鄭麗文說，李四川一輩子都是基層公務人員出身，他一輩子的精華、一輩子的奉獻，全部都在公務體系，他最了解公務人員，最熱愛公務人員，最支持公務人員，也最知道要怎麼樣，能夠幫公務人員找回原來的尊嚴和公道。

「今天公祭、明天忘記。」鄭麗文說，當年報考公教軍警消的時候，或者是被徵召從軍的時候，國家給了大家承諾，警消人員和軍人士氣也是一樣，有多少青春、多少寶貴的生命、多少母親的眼淚，執政的民進黨有真的放在心上嗎？有真的當一回事嗎？

她說，只要談到具體的待遇、制度的保障，讓軍公教警消後顧無憂的時候，民進黨的打手馬上全面出動，不堪入耳的語言、文字就滿天飛。這些他們看不見嗎？難道不是他們派出來的嗎？這些側翼，每天都在打擊、保衛國家的英雄，鄭麗文當場大聲說，自己的國家自己護。獲得台下如雷掌聲回應。

鄭麗文指出，國民黨籍市長在新北市長期執政，沒有看到國民黨因此傲慢，也沒有看到新北市政府團隊因此高高在上、吃相難看，包括國民黨所有從政議員、里長、立委，無不兢兢業業、如履薄冰，認真服務、照顧基層、反映民瘼。

她還說，新北市政府永遠是清廉的、有效率的、愛民的、認真做事的，從來不帶頭搞鬥爭，從來不意識形態治國，也從來不掛羊頭賣狗肉，更不會開空頭支票，也不會欺騙選民，新北市政府沒有怠惰，沒有自大，反而每天有新的進度、新的建設，是每一天把人民放在心尖上的國民黨。

她更直指民進黨將全台灣搞得一塌糊塗，不僅僅是公教軍警消一輩子的尊嚴跟退休金被砍殺、被沒收，還把全台灣帶向戰爭的邊緣，她說，台灣不要戰爭、要和平、尊嚴與公道，呼籲民眾全力支持李四川，下架民進黨。

國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影
國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影

國民新北市長參選人李四川今天出席國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」受到支持民眾熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影
國民新北市長參選人李四川今天出席國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」受到支持民眾熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影

國民新北市長參選人李四川今天出席國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」受到支持民眾熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影
國民新北市長參選人李四川今天出席國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」受到支持民眾熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影
國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影

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