立委問大法官提名進度 潘孟安嗆：已14位法學菁英被凌遲還要再送嗎？

立法院過去兩度否決大法官人事案，國民黨立委翁曉玲關切提名進度。總統府秘書長潘孟安今天表示，賴清德總統送過兩次名單，然而都被立法院全數否決，「14位法學菁英，來這邊被凌遲霸凌，你們說還要再送嗎？」

司法院大法官面臨缺額，賴總統前年8月提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，還有何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位司法院大法官人選，去年3月提名蔡秋明出任司法院長，蘇素娥出任司法院副院長，還有蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮共7位司法院大法官人選，兩度遭到立法院否決。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府預算，邀請潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等人列席備詢。翁曉玲質詢時指出，大法官面臨缺額超過1年半，賴總統不提名就是不提名，縱使立法院兩度否決名單，基於憲法義務還是必須提名，而非授意大法官謝銘洋代理司法院長。

潘孟安答詢時表示，賴總統本於憲法提出大法官人選，然而過去卻兩度遭到立法院否決，「14位法學菁英，被這樣一一否決，你們說還要送嗎？」

翁曉玲質疑，台灣法學界絕對不只有14位法學菁英，潘孟安聽聞後則回擊，看到這樣的立法院，台灣法學界都非常心痛，難道還要再送名單，持續被立法院否決？「來這邊被凌遲霸凌，甚至否決掉所有一切，所有法學菁英不會接受，我們也會再適時提出。」

針對賴總統是否將再提名大法官人選，潘孟安會後受訪時表示，大法官提名作業屬於總統職權，自己僅是說明整個過程，並未涉及是否再度提名。