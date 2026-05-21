【重磅快評】賴清德的話術恐讓無人機產業重蹈綠能老路

賴清德總統發表就職兩周年談話，針對藍白大砍無人機預算，他指責國民黨以所謂的「綠友友」來作為刪除預算的說法，基本上就是一個藉口。只是，綠友友並非賴嘴巴上的藉口，而是確有其人其事，過去賴清德也批「馬友友」，今日不過角色互換而己。賴清德若真想推動無人機產業，光罵國民黨是絕對不夠的。

立法院三讀通過國防特別預算條例，藍白聯手刪減4700億元，包括無人機相關預算。針對在野黨質疑無人機廠商都是綠友友，賴清德除批國民黨拿綠友友當藉口，還強調這種藉口不單是在國防，在太陽能產業也是如出一轍，但太陽能光電業者其實各黨都有，「如果現在來看的話，國民黨執政縣市出問題的還更多」。

無人機產業對台灣核心戰力的重要性殆無疑義，主要在於以低成本打破兩岸不對稱實力差距，這也是台灣反制共軍封鎖、登陸的關鍵防衛戰略。賴清德全力推動無人機產業，卻以政治攻防的角度出發，還拿太陽能產業來對比，不僅不恰當，基於兩年來朝野對立經驗來看，幾可斷言成功機率不大。

進一步言，賴清德這番說詞還是政治話術成份居多。如果國民黨以綠友友來質疑賴政府推動無人機產業政策，最多也只是師法過去民進黨拿馬友友批判國民黨而已，當時的賴清德還是重砲手之一。

不健忘的話，賴清德在過去民進黨在野期間，曾多次嚴厲批判馬政府時期的「馬友友」政商關係與決策圈狹隘問題，質疑馬政府利用限制性招標將重大藝文標案全面圖利特定的「馬友友」團隊，跨年、花博等重大補助案皆由特定人士獨攬及政府內閣人事「近親繁殖」，記錄斑斑可考。

回到無人機產業，在野黨的質疑真的只是「藉口」嗎？如果賴清德稍為用心的話，應該不會不知道相關標案已有「深綠人馬進駐」，例如拿到中科院逾億元標案的碳基科技，董事長陳文宏曾任民進黨地方黨部主委，執行長也曾是綠營選戰幕僚，藍委更質疑陳家在綠能退潮後「吃完綠能再吃無人機」，賴清德拿太陽能產業來對比無人機，不是更印證藍委的指控嗎？

再說無人機相關預算，賴清德稱在野聯手刪除無人機產業的發展、無人機採購，勢必對國防造成嚴重衝擊。但要知道的是，各部會115年度早已以「新興計畫」等名義編列255億7321萬的無人機採購預算，這筆錢包在立法院已通過718億元新興計畫動支案內，公文還曾在行政院長卓榮泰桌上躺了一個多月才心不甘情不願動支，賴清德昨天若非說謊，就是誠信有問題。

話術治國很容易，但是政策落地就要靠本事了。賴清德拿無人機預算作為政治攻防，對產業發展壯大並無實益。為今之計，除了回歸國防需要及預算審查程序，更要在朝野實質監督與建立不對稱戰力之間取得平衡，去掉無人機產業的政治標籤，推進嚴格法制機制，建立資訊透明化、科學化評鑑，才能逐步化解政治杯葛，否則只會重蹈綠能弊端叢生的老路。