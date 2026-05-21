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幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

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川賴通話正告川普「不是台灣的問題」？ 潘孟安：當然！

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府秘書長潘孟安上午前往立法院司法及法制委員會備詢。記者蘇健忠／攝影
總統府秘書長潘孟安上午前往立法院司法及法制委員會備詢。記者蘇健忠／攝影

有關台美軍售案，美國總統川普受訪時稱「會來解決台灣問題」，立委關切，若川賴通話，是否請賴清德總統正告川普，不是台灣的問題。總統府秘書長潘孟安表示，當然，台海議題從來不是台灣去創造的，我方極力維護和平穩定，中國才是破壞現狀的一方。

立法院司法法制委員會21日審查2026年度總預算案之中總統府的部分。立委洪孟楷質詢談及，川普接受媒體訪問時說，會來解決台灣問題，「Walk away from the Taiwan problem.」他詢問，台灣是個問題嗎？

潘孟安答詢表示，台灣不是問題，台灣也不是麻煩的製造者，川普的說法應該是簡略語意。Taiwan problem，最重要的是兩岸維持現狀，這是川普最重要的一項原則，也是美國最重要的原則，並且也是台灣目前最希望的狀態，就是兩岸維持現狀，也就是所謂的台海議題。

洪孟楷追問，如果賴總統有機會跟川普談話，是否請賴總統正告川普，這不是台灣問題？潘孟安直言，當然，台海議題從來不是台灣去創造的，我方極力維護和平穩定，中國才是破壞現狀的一方。

國安會秘書長吳釗燮表示，賴總統已經講得非常的清楚，台灣政策立場就是不卑不亢、維持現狀。台灣不是問題，製造問題的絕對不會是台灣。中國在第一島鏈製造各式各樣的問題，中國才是問題。

立委賴士葆質詢談及，軍購事關美方不贊成台獨。對此，吳釗燮解釋，我方沒有所謂台獨問題，而是要維持現狀，但在中國的定義之下，連中華民國都是台獨；川習會重點之一，就是美方對台軍售只跟台灣談，川普沒有給中國任何承諾，這也是兩造雙方幾十年來的默契。

賴士葆也關切，川習會後，外媒報導世界定調「美中共管台灣」，卻未見我方發聲。

對於我方未於國際發聲的說法，吳釗燮舉例，前年Halifax Security Conference 在台灣第一次召開的時候，他受邀前往致詞，現場被問到「台灣是不是偷了美國晶片？」當下他有清楚回應，這段話也有公開紀錄，他說台灣是誠實的生意人，不偷不搶，會偷會搶的是另外的人。

至於世界定調「美中共管台灣」，吳釗燮表示，其實所有第一島鏈以及美國、澳洲等，大家都知道，發生問題、製造問題、製造困擾、要改變現狀的是中國，所以大家要團結起來，去共管中國所可能造成的風險。

川普 潘孟安 賴清德

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