一路力挺女兒從政 南投縣長許淑華父親許天送辭世地方不捨

南投縣長許淑華父親、前南投市民代表會主席許天送昨日下午因病辭世，享壽82歲。許淑華今天透過臉書證實消息，表示將暫時告假數日陪伴家人。地方政壇人士今天陸續前往拈香致意，不少人感嘆「南投地方政壇一個時代落幕」。

許天送曾擔任南投市民代表會第5至第7屆主席，長年深耕地方基層，在南投市政壇具有相當影響力，也被視為許淑華從政的重要推手。地方人士指出，許淑華24年前首次參選南投縣議員時，許天送即全力支持，之後一路歷任縣議員、南投市長、立委到現任縣長，讓許天送對女兒成就始終感到驕傲。

許淑華今天在臉書發文表示，「我敬愛的父親，昨日已安詳辭世，人生功課圓滿落幕。」她指出，近日將陪伴家人處理相關事宜，縣政工作暫時告假數日，但縣務仍由團隊穩健推動，希望鄉親放心，也感謝各界關心與慰問。

今天上午已有多個鄉鎮公所、地方民代及地方人士前往致意。地方人士表示，許天送雖晚年深居簡出，近年已鮮少公開露面，但在地方仍有相當人脈與影響力，不少老一輩地方人士聽聞消息都感到不捨。

許天送篤信玄天上帝，並創立南投市三玄宮，在地方宗教圈也頗具知名度。地方人士說，許天送個性海派、重情義，退出政壇後罹患帕金森氏症，但仍相當重視養生，也常與友人分享保健方法。

不過，許天送過去曾有更生人背景，過去許淑華參選南投縣長期間，也一度成為選戰攻防焦點。許淑華當時曾公開坦承父親過往，強調不應因一個人的背景否定其人生與為人處事。