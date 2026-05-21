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顏慧欣霸凌調查將屆期 張惇涵：訪24人、收70分問卷 得延一個月

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵。記者黃婉婷／攝影
行政院秘書長張惇涵。記者黃婉婷／攝影

行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場霸凌，眼看調查期限將至。行政院秘書長張惇涵21日指出，依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法，霸凌案調查須在首次會議啟動後，於2個月內完成，必要時得延長1個月；至於是否延長，他說，因調查規模龐大，外部委員需要時間撰寫報告，行政院將在法定期限內公布，希望盡快但不能草率。

顏慧欣日前因病離世，她擔任副總談判代表時，參與美國對等關稅談判團隊工作，去年9月下旬因健康因素請假，今年3月初請辭、日前驟逝，後續傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠，總談判代表楊珍妮因此接受調查，行政院3月27日宣布將由外聘委員組成調查委員會，並舉行首次會議。

外界關注，楊珍妮遭指涉顏慧欣案，目前調查進度為何。張惇涵今日赴立法院內政委員會時受訪指出，此次調查規模共發出84份問卷、回收70分問卷，共24個人進行實體訪談，2個人提供書面意見。訪談時間，短則半個小時，長得超過5個小時。

張惇涵表示，在一定程度規模調查工作底下，希望社會能給外聘專業調查委員，徹底撰寫調查報告的時間；依照規定，調查報告完成之後，也必須舉行防護委員會確定調查報告。行政院一定會在法定時間內完成，「我們也希望儘快，但是絕對不能草率」。

不過，行政院於3月27日召開首次會議，依規定，首次公佈期限為5月27日，被問及調查結果是否延長1個月公布，張惇涵說，須視調查委員撰寫進度，由於調查規模大，整理、爬梳、分析都需要一定時間。

顏慧欣 張惇涵 秘書長

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