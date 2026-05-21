WHA連續10年未邀台灣 26國與歐盟接力發言挺台

台灣連續第10年未獲邀請參與世衛大會（WHA），許多友邦與理念相近國家代表持續在會議期間為台灣發聲。友邦貝里斯指出，將台灣排除在全球衛生討論之外，削弱了應對共同衛生挑戰的集體能力。

今年的WHA自18日起在日內瓦舉行，台灣仍被排除在外，不過來自國際的支持並未減弱。過去3天共有11個友邦、15個理念相近國家以及歐盟，在「全會總討論」時，利用各自擁有的2分鐘發言時段聲援台灣。

在18日進行「二對二辯論」時，為台灣仗義執言的友邦帛琉，再次利用這次的發言機會聲援台灣。

帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（Raynold Oilouch）發言時指出，台灣由於聯大第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議遭到曲解，而持續被排除在世界衛生組織（WHO）之外。此舉將繼續阻礙實現共同「分擔」重塑全球衛生責任的目標，也違背自稱「世界」衛生大會的宗旨。

歐宜樓說，持續懇請世衛大會及所有會員國，允許台灣以觀察員身分加入。

貝里斯的衛生福利部長伯納德（Kevin Bernard）發言時指出，將台灣排除在全球衛生討論之外，削弱了應對共同衛生挑戰的集體能力。因此，貝里斯主張，聯大第2758號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系及其專門機構，台灣的專業知識將能夠使全球社群受益。

海地公共衛生及人口部長席納勒（Bertrand Sinal）說，在一個面臨重大公共衛生挑戰的世界中，所有貢獻世界的技術能力與經驗，包括台灣的能力與經驗，都應為集體努力貢獻。台灣作為世界衛生組織觀察員，將是公平正義之舉。

聖克里斯多福及尼維斯衛生部次長馬丁（CurtisAlden Martin）強調，台灣遭到排除在外，是基於對聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議的錯誤詮釋，而上述兩項決議均未處理台灣代表權問題。這種作法損害了專業性、中立性以及全球衛生安全。

他說，認可台灣對全球的堅實貢獻，並允許其有意義地參與，不僅符合公平原則，更是強化集體整備能力所不可或缺。

除了友邦外，不少理念相近國家代表也利用發言時支持台灣。

盧森堡衛生暨社會安全部部長德蓓資（MartineDeprez）、立陶宛衛生部長雅庫布基絲涅（MarijaJakubauskienė）、英國駐日內瓦常任代表艾爾（Kumar Iyer）、捷克衛生部長沃依泰赫（AdamVojtech）、加拿大衛生部長米歇爾（Marjorie Michel）等非邦交國代表都表示，支持或敦促世界衛生組織邀請台灣以觀察員身分參與。

除了梵蒂岡為世衛觀察員身分外，其餘11個友邦均為台灣發聲。

根據外交部的統計，截至20日，為台灣發聲的理念相近國家包含德國、盧森堡、日本、澳洲、法國、立陶宛、英國、拉脫維亞、捷克、加拿大、以色列、瑞典、紐西蘭、荷蘭、愛沙尼亞，以及歐盟。