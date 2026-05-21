藍委轟「9.8億採購無人機系統 兩次測試都零分」

行政院長卓榮泰昨天下午赴立法院備詢。國民黨立委王鴻薇關心無人機及反制系統採購，提到標案規模高達九點八億元的無人機反制系統採購案，兩次測試都是零分，國防部繼續給補考機會。國防部長顧立雄回答時表示，這都按照合約規範，沒法完成交機，有合約規範的罰款，相關驗測幾次也是合約規範所律定的。

王鴻薇質詢時，關心川習會裡談到對台軍售，是否違反美國「六項保證」？行政院長卓榮泰說，這是六項保證中很重要的一項，從川普這次的講話當中，沒有直接看到這個保證的改變，反倒是在美國國會各黨團、議員，都提到要美國政府遵守一九八二年的六項保證，有這樣的聲音，也會經由各方努力強調我方立場；美國國會領袖針對一九八二年的六項保證，正面希望美方政府仍要繼續遵守。到現在沒有聽到不繼續六項保證的聲音。

王鴻薇追問，未來三個月內，川普是否可能核定第二階段對台軍售？顧立雄表示，川普在空軍一號發言是，中國主動提起才討論，由川普作成決定，而非徵詢中方，甚至提到要跟台灣商議，美台軍購本來就是在美台之間商議，這可以維持；會透過各方面的努力，也持續跟美方溝通。

王鴻薇提到無人機採購，不要隨便把杯葛無人機的大帽子扣給在野黨，內政部也採購很多的無人機，都是全數支持；在無人機採購或在無人機反制系統採購裡，標案規模高達九點八億元的無人機反制系統採購案，兩次的測試都是零分，國防部繼續給補考機會，六月還可補考。顧說，這都按照合約規範。

王鴻薇質疑，按照合約規範，去年底就應該完成交件反制系統。顧立雄開始支支吾吾稱，沒有辦法完成交機，合約規範就有合約規範的罰款，相關驗測幾次也都是合約規範所律定的。

國民黨立委馬文君也質疑，無人機預算散在各類公務預算中交叉編列、層層堆疊，已經好幾千億元，政府卻說特別預算中沒有，就沒有無人機產業。卓榮泰回嗆，所以是反對政府研發製造進入一個更長期、更大量、更穩定的民主供應鏈時代？顧立雄也說，戰力就是要不斷堆疊。