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賴總統批藍「藉口綠友友 刪無人機預算」

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

立法院三讀通過國防特別預算條例，藍白聯手刪減約四七○○億元，包括無人機相關預算。針對在野黨質疑無人機的廠商都是「綠友友」，賴清德總統昨表示，國民黨以所謂「綠友友」作為刪除無人機產業預算的說法，就是一個藉口；國家安全、無人機產業發展，不要用貼標籤、抹黑的方式來刪除。

賴總統昨發表執政二周年談話，針對藍白大砍無人機預算，他在回應媒體詢問時表示，無人機的發展對國防來講非常重要，不管是在俄烏戰爭、或在中東戰爭中都可以看得出來。在野黨聯手刪除掉無人機產業的發展，或無人機的採購，勢必對國防造成嚴重的衝擊，也會影響台灣國防產業的自主發展，對台灣來講是非常嚴重。

「政府一定要亡羊補牢，來發展無人載具的產業。」賴總統說，台灣的工業基礎非常好，有能力發展國防自主產業。一方面保護自己國家安全，一方面推動經濟發展。

賴總統表示，國民黨以所謂的「綠友友」來作為刪除無人機產業的說法，基本上就是一個藉口；國民黨利用「綠友友」這種藉口，不單是在國防軍事預算上，在太陽能產業的發展也是如出一轍，但是可以看得出來，太陽能光電發展的業者，其實各黨的支持者都有，「如果我們現在來看的話，國民黨執政的縣市出問題的還更多」。

賴總統表示，希望面對國家安全跟產業發展的無人機產業，不要用貼標籤，也不要用抹黑的方式來進行刪除；應該要回歸國家的需要，回歸法律還有預算的審查規定來進行，不要預設立場，特別是用莫須有的罪名、用藉口來設定前提，不讓無人機的產業預算進入審議。

無人機 賴清德 俄烏戰爭 國民黨

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