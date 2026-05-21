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人口對策新戰略 藍白也提案 立院下周審查

經濟日報／ 記者劉懿萱／台北報導

賴清德總統昨（20）日宣布推出人口對策新戰略，0至18歲每人每月發放5,000元。在野黨方面，國民黨、民眾黨共推「台灣未來帳戶特別條例」草案下周將逐條審查。國民黨團也早已提出0至6歲免健保費、0至6歲托育補助每半年2萬元，及0到15歲每月5,000元育兒補助。

綠、藍、白三黨有共識推動政策催生。賴政府提出台灣人口對策新戰略，推出家庭支持政策，包括提供0到18歲成長津貼，每人每月5,000元、6歲後家長須將其中一半存入「青少年未來基金」，孩子18歲時可累積36萬元，可用於償還學貸或創業，盼讓年輕人敢婚敢生敢養。

國民黨與民眾黨去年便推出台灣未來帳戶特別條例，讓0至12歲兒童，在帳戶設立初始，就有第一筆5萬元，每年政府會再存1萬元到帳戶，基金投資追蹤台股大盤標的，若家長未額外提撥，孩童18歲成年後可領回33.9萬元。立法院社會福利及衛生環境委員會已安排過詢答、公聽會，下周擬逐條審查，藍白兩黨要力拚這會期三讀通過。

國民黨團書記長林沛祥表示，目前0至6歲免健保費，黨團已提出《兒童及少年福利與權益保障法》第27條條文修正草案，增訂中央政府全額補助6歲以下兒童健保。而0至6歲托育補助每半年2萬元，及0到15歲每月5,000元育兒補助，黨團法案還在草擬中。

賴清德 人口 國民黨團

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