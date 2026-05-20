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駐丹麥代表鄭榮俊受訪 強調台灣維持區域穩定決心

中央社／ 斯德哥爾摩20日專電

丹麥代表鄭榮俊於18日接受丹麥廣播公司新聞節目Deadline討論川習會主題的專訪。鄭榮俊表示，台灣密切關注美中峰會，中國的窮兵黷武才是印太地區不穩定的來源，並重申台灣維持台海及區域穩定的決心。

丹麥廣播公司（DR）新聞節目Deadline在18日的節目「在北京的權力試驗」，針對川習會對台灣的影響，訪問台灣駐丹麥代表鄭榮俊。

主持人伊爾索（Trine Maria Ilsøe）首先問到對於此次川習會之觀察與整體感想，鄭榮俊說明，台灣方面密切關注美中峰會互動，並對美方如國務卿盧比歐（Marco Rubio）在出訪期間明白表示美國對台政策並無改變，以及反對武力或強制改變現狀表示肯定。

伊爾索問到有關美對台軍售是否出現不確定性，鄭榮俊首先強調台灣維持台海及區域和平穩定之決心，並指出自川普首任總統以來，美國政府數度對台軍售，數額已創新高，去年12月經川普批准的軍售數額高達700億丹麥克朗（約新台幣3500億元）便是其中一例。

鄭榮俊說，與此同時，台灣也促請美方加速已採購武器之交運；另同時與其他理念相近夥伴進行如無人機發展以強化不對稱戰力。

在被問及是否對軍售案或台灣成為美中談判籌碼感到憂心，鄭榮俊強調，台美溝通管道暢通有效，應可在雙方密切聯繫尋求解決。他指出，印太地區之不穩定因素來自中國的窮兵黷武。

鄭榮俊也提及盧比歐公開表示中方急遽武力擴張，目標不僅針對台灣，而是向全球投射其軍事力量，藉機呼籲各界注意此現象。

節目也邀請兩位來賓針對此議題對談，分別是哥本哈根大學（Copenhagen University）國際政治教授拉斯穆森（Mikkel Vedby Rasmussen）以及著有多本中國相關書籍的丹麥TV2駐亞洲特派記者布楚（ChristianBoutrup）。

拉斯穆森認為，台灣軍售議題是美中之間20年來角力與談判的重點，美方暫緩對台軍售是出於實際考量，因為伊朗戰爭耗盡庫存而缺乏飛彈，另一方面則是在延續20多年來的外交作秀。他認為，中國侵台是一項極其困難的軍事行動，也會造成混亂以及與美國衝突，因此北京更偏好談判與政治操縱。

布楚則表示，從地緣政治來看，她認為美國利用暫緩對台軍售作為對中談判籌碼，中國控制稀土出口，以反制美國關稅措施。

雖然此次川習會對北歐各國並無直接影響，但仍受到各界密切注意，美中會談後川普對台灣的態度也受到丹麥、瑞典媒體高度關注。

丹麥 盧比歐 川習會

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「台灣不是美國核心利益」？川普談對台軍售引發華府戰略圈兩派論戰

彭博：川普拿台灣當籌碼失策 將削弱美國在印太地區影響力

紐時：川普拿軍售當籌碼 送習近平大禮

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