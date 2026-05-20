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江啟臣款宴波蘭國會議員 盼持續深化交流

中央社／ 台北20日電

立法院副院長江啟臣今天款宴波蘭國會眾議院經濟委員會主席柯馬拉奇一行；他表示，儘管台波相隔千里，雙方情誼始終緊密相連，台灣與波蘭可互為歐亞重要門戶，期盼未來雙方國會持續深化交流，為台波關係注入更多合作動能。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣中午在「台灣與波蘭國會友好協會」會長林楚茵、國民黨立委林倩綺及民眾黨立委蔡春綢等人陪同下，款宴「波蘭國會眾議院經濟委員會主席柯馬拉奇（RafalKomarewicz）」一行9人。

江啟臣指出，感謝波蘭長期堅定支持台灣，儘管台波相隔千里，雙方情誼始終緊密相連，並期盼首次訪台的團員能親身感受台灣自然風光、多元文化、美食魅力及人民的熱情友善。

江啟臣表示，近年台波經貿及科技合作穩健成長，顯示雙方產業具高度互補性；波蘭位居歐洲樞紐，市場潛力深厚，台灣與波蘭可互為歐亞重要門戶，期盼未來雙方國會持續深化交流，為台波關係注入更多合作動能。

柯馬拉奇指出，雖然台波兩國地理距離遙遠，但實際感受卻如飛往英國般接近。台灣與波蘭共享民主、人權與法治等核心價值，兩國人民同樣熱情友善，因而特別期待江啟臣未來率團訪問波蘭，屆時必將熱忱接待。

柯馬拉奇表示，今年6月中旬，波蘭將第二度舉辦「歐洲台灣形象展」（Taiwan Expo），屆時將有眾多歐盟及台灣企業參展，展現各界對深化台波合作的高度共識。

立法院指出，席間雙方另就波蘭煤礦及能源轉型、運動交流等議題廣泛交換意見。

江啟臣 波蘭 國會

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