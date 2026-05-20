馬英九基金會控3人小組兩度缺席而流會 將請主管機關介入處理

馬英九基金會風波延燒，基金會日前下通牒，要求調查蕭旭岑案的董事會三人調查小組27日前提調查報告。小組成員李德維對於基金會限定時程很不以為然。基金會表示，李德維答應21日出席董事會並提交報告，但卻臨時反悔，以至於明日可能又因未達三分之二出席之人數而流會。

馬英九基金會今表示，今年曾於3月27日召開董事會，並訂於4月13日召開董事會。開會通知載明依基金會董事長的法定職權，提案討論新聘董事案，希望能順利通過決議。此事增聘廖繼斌、戴遐齡、賴幸媛、邱淑媞四位新董事，讓董事會由現在的七人成員恢復為過去的十一人（符合章程的規定）。但因當日包括李德維在內的三人小組董事均未出席，以致未達法定出席人數而流會。

基金會表示，他們於二周前再度以電話留言、簡訊、line等聯繫方式，請董事擇期出席董事會，並列出連續四天日期（5/18-5/21）供選擇，再次提案討論新聘董事案，希望納入更多元的成員，以增加董事會的社會公信力。李德維答應21日出席並提交報告，但卻臨時反悔，以至於明日可能又因未達三分之二出席之人數而流會。

基金會表示，他們並非「沒有召開董事會」，而係因包括李德維在內的三人小組董事，連續兩次均選擇不出席而造成流會；後續基金會將檢具相關資料，請主管機關介入處理。