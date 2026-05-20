總統感謝加拿大國會挺台 盼深化合作抵禦威權擴張

總統賴清德今天接見加拿大國會議員莊文浩表示，莊文浩因譴責中國對新疆維吾爾族進行種族滅絕而遭中方制裁，是跨國鎮壓受害者，對其堅持捍衛民主與人權表達敬意。賴總統並感謝加拿大國會長期支持台灣國際參與，盼持續深化台加合作，共同抵禦威權擴張。

總統府晚間發布新聞稿指出，總統下午接見「加國聯邦保守黨影子外長莊文浩（Michael Chong）」致詞時表示，歡迎莊文浩再次訪台，對於3年前見面交流的印象非常深刻。

總統說，當時莊文浩為台灣帶來一份珍貴禮物，是由加拿大聯邦眾議院通過的「加台關係報告」。報告中強調加拿大的「一中政策」與中國的「一中原則」完全不同，並主張「台灣的未來只能夠由台灣人民決定」。

賴總統表示，莊文浩曾經在國會推動動議時，譴責中國政府對新疆維吾爾族進行種族滅絕，因此遭到中國政府制裁，成為跨國鎮壓與外力干預的受害者。對於莊文浩長年不畏威權，堅持捍衛民主和人權價值，他表達最高敬意。

總統也感謝莊文浩對台灣的大力支持，讓台加關係在過去3年來越來越緊密，也特別感謝加拿大國會113年無異議通過動議，支持台灣的國際參與並反制中國曲解聯合國大會第2758號決議。

總統指出，去年加拿大朝野兩黨議員特別在國會發表聲明，陪同台灣行動團召開國際記者會，強調台灣參與國際民航組織，可對全球飛航安全帶來重要貢獻。此外，這3年來，台灣和加拿大簽署多項協議及瞭解備忘錄，促進雙方的投資、科技創新、衛生合作以及共同打擊非法海上活動，這些行動都為彼此的交流合作奠定更深厚基礎。

賴總統表示，台加兩國的經濟產業結構互補，期待台灣半導體製造結合加拿大的AI創新技術優勢，持續推進雙邊貿易與科技合作制度化，為兩國人民開創互惠互利的商機。並期盼加拿大能支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），一起為區域的繁榮發展貢獻心力。

總統感謝莊文浩不畏外部壓力，在公務繁忙之際特別撥冗來台，表達對台灣的堅定支持，同時展現台加雙方共同向世界傳達民主陣營攜手抵禦威權擴張的決心。

總統強調，民主夥伴越團結，世界民主就越強韌，期盼彼此繼續攜手向前，打造更民主、繁榮的未來。

莊文浩致詞時祝賀賴總統就職滿2週年。他說，在加拿大，支持台灣是跨黨派共識。此行有兩個目的，第一，展現團結支持台灣。台灣如同烏克蘭一樣，都處在威權國家威脅最前線的民主國家。第二，捍衛加拿大主權。

他表示，近日中國駐加拿大大使表示，加拿大國會議員不應再訪問台灣，然而這向來是加拿大朝野兩黨議員的慣例。他今天人在台北就是要表明：加拿大國會議員在國際間的訪問不接受外國政府指揮。

莊文浩說，團結支持台灣是加拿大長期以來的立場，即任何兩岸議題討論都必須由雙方在自願、非脅迫的情況下，透過對話與討論進行，而不是透過威脅與暴力。加拿大也支持台灣參與國際場域及全球各地活動，因此長期呼籲讓台灣參與世界衛生大會，以及國際民航組織等。

他提到，國際組織不應被北京武器化，加拿大自身也曾歷經這些組織被濫用的影響，例如國際刑警組織。因此必須時刻保持警覺，確保這些國際場域與組織不會被用以對付自由社會與民主國家。此外，為了維護印太地區和平與安全，加拿大與台灣應持續近幾十年來一直在做的事，亦即對話、互訪、深化與拓展雙邊關係。