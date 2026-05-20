接見許信良等民主前輩 賴總統：來自中國的挑戰愈大，我的責任也愈大

賴清德總統今接見總統府資政姚嘉文、立法院前院長游錫堃、亞太和平研究基金會董事長許信良等民主前輩時表示，今年適逢總統直選30周年，感謝所有民主前輩在困難、危險的年代投入民主運動，讓台灣今日得以繁榮發展。賴總統並表示，面對來自中國的挑戰愈來愈大，他的責任也愈來愈大。

賴總統致詞時表示，今天是5月20日，今年同時也是總統直選30周年，意義重大。過去民主前輩們的打拚和累積，讓台灣今日得以繁榮發展，尤其在當時充滿困難與危險的年代，仍願意冒著生命危險投入政治與民主運動，他內心充滿敬佩與感謝，也深感責任重大。

賴總統指出，面對來自中國的挑戰愈來愈大，他的責任也愈來愈大，今天邀請民主前輩前來，也承諾未來將依循民主前輩的腳步繼續前進，也必定會堅持台灣人民的理念，維持民主自由制度不變，讓國家能夠愈來愈好、經濟也愈來愈好。

賴總統提到，台灣的自由民主在「經濟學人」和美國「自由之家」的評比都是名列前茅，近年經濟表現也突飛猛進。前年的經濟成長率是5.6%，已很亮眼，去年則高達8.68%，今年第一季經濟成長率更提升達13.69%，預估今年整體經濟成長率能超過7%，主計總處也估計明年經濟成長率同樣可達7%、8%。

賴總統說，今年台灣的名目GDP為32兆元，前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時是17兆元，蔡英文交棒給他時是25兆元，現在已經達到32兆元，躋身世界前20大的經濟體，這樣的成績是來自台灣各行各業的力量，尤其是科技產業。其中一個關鍵原因是台灣沒有像過去一樣，把所有雞蛋都放在中國這個籃子裡，而是發揮國家戰略「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的效果。

總統府表示，訪賓一行包括總統府資政姚嘉文、國策顧問林光義、前國策顧問黃天福、黃華、立法院前院長游錫堃、台灣日本關係協會會長謝長廷、亞太和平研究基金會董事長許信良等人。