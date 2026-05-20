吳崢轟蔣萬安管台獨黨綱太閒 殷瑋再問：到底要不要廢？

美國總統川普稱不想看到有人走向「獨立」，引發北市府與民進黨針對「台獨黨綱」議題隔空交火。民進黨發言人吳崢今批評北市長蔣萬安太閒，應先回去看國民黨黨綱，到底還有沒有反共？也問研考會主委殷瑋說「不可思議，不知道什麼時候民進黨黨綱歸北市研考會管？」殷瑋晚間也五點反擊，再問民進黨「『台獨黨綱』到底要不要廢除啦？」

對於吳崢的重砲批評，殷瑋說，想不到人生第一次要回覆吳崢，是就民進黨台獨黨綱被「黨綱魔術師」沈伯洋變不見一事。

殷瑋提到五點回擊吳崢，第一點，殷瑋說，當人家問你黨綱問題，吳崢一個代表民進黨全黨上下發言的人，竟然通篇答完之後，「完．全．沒．有．回．答．問．題。」「黨綱魔術師」是真的把民進黨的立黨基礎都變不見了嗎？連回答都不敢嗎？

殷瑋也提到，第二點，他不論有無公職都是一介國民，對國家定位問題提問及評論，還需要資格嗎？這什麼獨裁思想？依此推論，內政部的職權是負責管「讓賴清德做台灣國的主人」嗎？

第三點殷瑋說，吳崢談到國民黨黨綱，照吳的邏輯是「不可思議啊，國民黨黨綱什麼時候歸你民進黨管了？」好心提醒一下，批評完別人之後，下一句話就自爆了捏。

第四點殷瑋說，那就來談國民黨黨綱，這個題目有很難嗎？整部黨綱的價值論述，他作為一個黨員，「都贊成」。

「直球來，就直接打。」殷瑋第五點提到，回答完問題之後，民進黨、賴清德、吳崢、沈伯洋，換你們了。躲了那麼多天，講清楚自己政黨的理想很難嗎？「覆蓋論」已被預判且打臉，那可以回答核心問題了嗎？「『台獨黨綱』，你到底要不要廢除啦？」