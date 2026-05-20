台灣赴WHA場邊活動 陸委會：台人有權走向世界、中共無權置喙

世界衛生大會（WHA）在日內瓦登場，台灣連續10年未獲邀，衛福部長石崇良率隊前往場邊活動，中國大陸國台辦稱此為「蹭會」；陸委會回應，台灣人有權走向世界，中共無權置喙。

石崇良率隊前往日內瓦進行場邊交流。石崇良表示，今年舉辦健走活動，周邊疑有中方人士監視台灣代表團行動，民間活動出席友邦人數也明顯減少，恐與中方施壓有關。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午在例行記者會上聲稱，按照「一個中國原則」處理台灣參與國際組織與活動，「拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』是導致台灣地區不能與會的根本原因」。但她並未正面回應中方人士疑似場邊監視的相關提問。

大陸委員會（陸委會）回應，台灣是世界的台灣，台灣人有權走向世界，中共無權置喙。

陸委會強調，中共慣常透過各種方式干擾台灣的國際參與；政府不會因為中共的阻撓而退縮，將繼續爭取台灣參與WHA，推動國際醫衛合作，堅定守護2300萬台灣人民應享有的國際參與權利。