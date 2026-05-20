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會見美國前官員 徐國勇：中國對台併吞野心從未改變

中央社／ 台北20日電

美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）19日率領華府智庫新美國安全中心（CNAS）「下一代國安領袖計畫」訪團拜訪民主進步黨；民進黨秘書長徐國勇表示，台灣從不挑釁，但中國對台併吞野心從未改變；民進黨政府的首要任務，就是確保人民安全與福祉。

民進黨今晚發布新聞稿指出，徐國勇接見訪團時表示，面對中國日益升高的軍事與灰色地帶威脅，台灣將持續強化自我防衛能力、深化與理念相近國家的合作，並堅定守護民主自由的生活方式。

徐國勇特別對瑞特納在台美關係的貢獻表達感謝，他說，瑞特納過去任職國防部期間與台灣官員密切合作，協助推動台灣「全社會防衛韌性」建構，是強化台灣國防的重要推手。

今年適逢台灣實施總統直選30週年，徐國勇說，1996年中國曾以軍演企圖干預台灣大選，美國則部署2個航空母艦戰鬥群示警；時至今日，台灣持續深化民主制度、實踐人權價值，並與美國等理念相近夥伴共同維護區域和平與國際秩序。

徐國勇表示，區域和平穩定是台美經貿合作與供應鏈韌性的基礎，而台灣堅信「天助自助者」，這也是總統賴清德承諾於2030年前將國防支出提升至GDP 5%的重要原因。

談及國防預算議題，徐國勇指出，由在野黨主導的立法院歷經數月延宕後，僅通過匡列7800億元，相關規模恐難充分因應當前安全挑戰。其中，包括無人機研發、AI整合指揮系統及國防自主產業等項目遭刪減，將影響台灣整體防衛量能。對此，政府正積極研議包括追加預算在內的各項可行方案，以強化國防韌性。

針對如何平衡國家安全與普世價值，徐國勇重申，民進黨始終堅持民主、人權與自由價值，並致力維護台灣人民自由民主的生活方式。他表示，台灣從不挑釁，但中國對台併吞野心從未改變；民進黨政府的首要任務，就是確保人民安全與福祉。

徐國勇 美國 國安

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