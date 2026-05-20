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大陸打壓文化認同 人權會：持續為西藏發聲

中央社／ 台北20日電

國家人權委員會副主委紀惠容今天表示，中國政府以威權體制打壓圖伯特（西藏）文化認同，是台灣必須深刻引以為戒的警訊，人權會將持續在國際社會上為圖伯特發聲。

國家人權委員會透過新聞稿表示，圖伯特行動中心（Tibet Action Institute）博士嘉洛（Gyal Lo）以及西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁等人18日拜會國家人權委員會。

嘉洛表示，他早年自加拿大多倫多大學取得博士學位，返回圖伯特任教，發現中國政府提供圖伯特學校的教材內容都是灌輸漢族文化、黨國意識形態及殖民教育政策；為研究中國政府如何透過寄宿學校改造圖伯特文化根基，採訪52所寄宿學校，發現兒童從4、5歲被強制留宿，僅能於週末返家，且若拒絕進寄宿學校，家庭將無法享社會福利，兒童升學也面臨困難。

嘉洛觀察，進入寄宿學校的孩子與家庭斷鏈，父母與孩子產生隔閡。此外，由於兒童長期在寄宿學校中接受中國政府強行灌輸的漢族文化及價值觀，許多母親因此承受巨大痛苦，甚至徒步前往拉薩表達抗議，但中國政府禁止民眾為這些母親提供留宿，違者會遭罰款。

嘉洛也指出，近年中國政府在圖伯特地區大規模架設監視器，即便是不對外公開的活動，也受嚴密監視。

此外，中國全國人大3月12日通過「民族團結進步促進法」，引起廣泛關注，此法核心在於透過法律規範全中國，「鑄牢中華民族共同體意識」，增強對中華文化的認同。

人權會委員高涌誠關切，中國政府今年通過民族團結進步促進法，如何影響中國同化政策。嘉洛表示，中國政府已有近40年統治、鎮壓抗爭經驗，此法通過即是將鎮壓行為合法化，並將不同族群同化，威脅少數民族文化根基及教育體系，中國境內自治區將名存實亡。

人權委員田秋堇關注，達賴喇嘛已宣布轉世制度延續，但面對的將是已受中國政府殖民政策影響的年輕世代。嘉洛表示，60歲以上圖伯特人會很希望達賴喇嘛轉世，但40歲以下的年輕世代受民族主義影響，已有80%以上年輕人不再信仰藏傳佛教。

西藏 人權

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