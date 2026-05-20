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在野立委提無人機發展條例 卓榮泰持保留立場

中央社／ 台北20日電

立法院會8日三讀通過國防特別條例，排除商購及委製項目，在野黨立委建議推動無人機產業發展條例扶持國內無人機產業，行政院長卓榮泰今天表示，若武器裝備的大腦，不是國防部而是由經濟部主導，他懷疑大腦跟手腳能不能配合得上。

行政院提出8年新台幣1.25兆元保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，立法院8日三讀通過版本，預算上限僅匡列新台幣7800億元，排除委製與商購項目。行政院目前考慮以追加預算、再提特別條例與年度公務預算等3種方案來因應。

民進黨立委陳冠廷質詢時表示，如果商購跟委製被排除後，行政院後續的補救要怎麼做，如果在野黨一開始就不支持商購與委製放入特別條例，若再次提出特別條例，會有什麼不同。

卓榮泰指出，首先要讓在野黨立委知道，若排除無人機，將影響國內本土軍工廠商的產線預作先期準備，也會影響到台灣跟國際合作的機會，甚而會影響台灣無人機產業的民主供應鏈形成，台灣將失去國際信任，也失去自我軍工產業發展機會，甚而在國防防衛，不論是全域偵知、指管決策或是高效打擊，乃至於防衛韌性，都有不足，最重要的失去本土產業自主發展的這塊拼圖。

陳冠廷表示，現在已經成既定事實，委製跟商購沒有在特別條例中，是否考慮在野黨立委提出的以經濟部主導無人機產業發展條例。

卓榮泰指出，這個是介面的問題，現在的7800億元是國防部在主導，未來的指管決策是大腦，如果武器裝備的大腦，不是由國防部來主導，而是由經濟部主導，大腦跟手腳能不能配合得上，「我倒是懷疑」。

國防部長顧立雄表示，如果是做軍用的話，涉及主管機關是國防部，若另立一個特別條例，由經濟部來主導，能不能涵蓋軍用裝備部分，可能有一些法律上要思考的問題，也許各種方案都可以來檢討，但如果純粹是國防部要用的軍用裝備的話，特別是特別條例的話，那一定要考量到主管機關的問題。

陳冠廷追問，軍民通用的部分有沒有可能分流處理，顧立雄表示，這次特別條例有火工件的部分，按照槍砲彈藥管制條例，必須由國防部軍備局負責。

經濟部長龔明鑫表示，若是軍用的需求，規格還是要國防部開，採購金額也要編在國防部才有辦法，要不然變成是經濟部採購給國防部用，這好像怪怪的。

卓榮泰 無人機 國防特別條例

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