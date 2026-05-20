原民會副主委陳義信昔職棒球星…上任8個月首備詢 自比面對5萬人當投手

原住民族委員會副主任委員陳義信曾是職棒球星，去年9月上任，今天首次到立法院備詢，面對立委質詢時，他坦言有點緊張，並自比像面對5萬人當投手。

立法院內政委員會安排原住民族委員會、原住民族文化事業基金會、原住民族語言研究發展基金會業務報告，並備質詢。

陳義信去年被延攬入閣，今天首次到立法院備詢，民進黨立委李柏毅特別請陳義信就原住民運動發展提出想法。

陳義信一上備詢台直呼有點緊張，自比有如面對5萬人當投手，還說第一球很難先發，救援也難，引來現場不少笑聲。

陳義信表示，去年發展原住民運動的經費是新台幣2億元，原民會有拔尖和績優計畫，今年仍會繼續推動，但還是不夠，目前與運動部討論，希望從「專項專長」補強。

陳義信提到，他從小生長在偏鄉，一路受榮工處培養，很清楚基層球員的辛苦，未來希望在原住民運動補助方面，不是針對特定學校，而是運動員，尤其是中低收入家庭的孩子。