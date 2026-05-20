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在野提軍備商購委製納年度預算 蔡其昌：可善意回應

中央社／ 台北20日電

立法院會日前三讀通過國防特別條例，排除商購及委製案，藍營建議，編入明年度總預算。據轉述，民進黨團總召蔡其昌今天在民進黨中常會提及，對於在野黨建議，黨團會善意回應，可以的部分就編到年度總預算，但不夠的還是要再追加或者提特別條例。

立法院會日前三讀通過國防特別條例，排除商購及委製案引發關注。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團建議行政院擴大116年度中央政府總預算中的國防預算，只要有利於國防發展，讓國軍能夠有更好的武器防衛台灣，國民黨都會全力支持。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，蔡其昌指出，在野黨有提出說希望把商購跟委製的部分納入年度預算，對於在野黨的建議，他認為「可以善意回應」，能排到年度預算的就排到年度預算，但年度預算畢竟受到整體總預算規模的上限限制，所以，不夠的部分還是要再追加或者提特別條例。

另外，據轉述，中常委王定宇在會中發言談到，台船最近也要針對國防預算被杯葛一事，跟立法院溝通，高雄有造船工業，台中、台北、新北則有無人機產業，截至今天，年度總預算還沒通過，產業界現在的聲音越來越大。

據轉述，王定宇認為，這部分應該要多凸顯，這都是台灣民間產業要繼續向下一個階段發展的關鍵；兼任民進黨主席的總統賴清德則表示認同。

蔡其昌 國防預算 國防特別條例

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