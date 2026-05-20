僑民參與WHA挺台遊行遭打壓 外交部向WHO秘書處抗議

僑民在瑞士日內瓦參與挺台參與WHA遊行，遭到「世衛官方」施壓。外交部今天表示，已責成駐日內瓦辦事處向WHO秘書處及當地警方表達抗議，並促請處理台灣人參與活動時恪守公正中立。

由歐洲挺台健走協會、瑞士小旺萊文化協會等多個團體共同舉辦的挺台參與世界衛生大會（WHA）遊行17日在日內瓦舉行。僑民指出，參與遊行時遭「世衛官方」施壓，要求遮住T恤上的TAIWAN字樣，或是脫掉衣服，令人感到羞辱與荒謬。

外交部下午回覆中央社提問時表示，外交部對此表達不滿，並已責成駐日內瓦辦事處向世界衛生組織（WHO）秘書處及當地警方表達抗議，籲促WHO於主辦相關活動時，均應秉持中立及專業處理各國公眾參與的權益與尊嚴。

外交部指出，瑞士外交部18日回應外媒洽詢時強調，「在公共衛生事務上開展國際合作與協調至關重要，因為衛生問題無國界」。政府期盼瑞士政府基於衛生無國界、台瑞共享民主人權等普世價值，促請WHO及當地警方於處理台灣人參與活動時恪守公正中立，勿悖離WHO「全民均健」（Health for All）的宗旨與精神。