卓榮泰：0到18歲每人每月5000元 訂116年起實施

行政院長卓榮泰今天說，政府決定提供0到18歲的成長津貼，每人每月5000元，預計明年起實施，「針對少子女化，政府有18項對策，這只是其中1項，其餘會在底定後宣布」。

總統賴清德今天發表執政滿2週年談話，他說，針對少子女化問題，政府決定提供0到18歲的成長津貼，每人每月新台幣5000元；預算規模一年約2000億元，台灣有能力負擔，不會排擠到其他預算。

卓榮泰上午出席「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」隧道銜接段工程貫通典禮時表示，行政院一直在規劃針對少子女化的策略，已經有草案，會提出「台灣人口對策的新戰略」，將分為生育、養育到教育三階段，分為5個面向、18項策略。

卓榮泰說，總統今天宣布，未來當策略完全研議之後，「應該在明年開始，0歲到18歲的人，政府有能力每個月給予5000元的成長津貼」。

他說明，前面0歲到6歲，每月5000元應該讓家長好好照顧小孩；至於6歲以後到18歲，希望家長將5000元中的一半放到青少年的未來基金，讓孩子在18歲成年的那天，就能有36萬元基本數的成長基金，青少年可以不用再為學貸傷腦筋，或者作為日後創業的第1桶金。

卓榮泰表示，政府有18項對策，這只是其中1項，其餘會在完全擬定之後，最快在下週再向國人宣布。

「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」隧道銜接段工程今天貫通，卓榮泰在觀賞「坑夫」打通隧道的即時影像後深受感動，隨後在入口端迎接這批無名英雄，逐一握手並合影。這段隧道共3.4公里，需要穿越石門斷層、工法困難，耗費2年才打通。

今天活動現場除了坑夫施工甘苦談的影片，也透過即時影像播放機具打通隧道出口段的畫面。

卓榮泰致詞時表示，「桃竹苗大矽谷是萬萬不得缺水、缺電的地方」，今天的工程貫通之後，台灣的發展會在這個基礎上有更大的助力。

他表示，今天的工程是出自水利署提出的「珍珠串計畫」，一串珍珠可以維持台灣供水的秩序，「台灣也必須有強大的國防力量，才能保護這串珍珠跟水管」。

卓榮泰說，政府該做的就是用更大的力量讓人民安定、讓產業安定，但是也要有足夠的力量來保護人民、產業和每項重大工程，未來無論是對企業對民生，都會站在最優先的地位上，完成各項國家基礎建設。

他說，希望朝野各界都能夠誠實面對今天國家發展所需要的問題，拋棄各種成見一致往前走；來自外界的挑戰非常大，朝野政黨必須合作，「國家只有1個，台灣是我們自己的」。

卓榮泰也提到，竹科二期是為了將來更擴大桃竹苗大矽谷的重要工程，承接著台灣對全世界高科技產業重要的責任，中央跟地方一定要充分的合作，將二期的擴大工程順利展開。

經濟部推動「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，管線全長約25公里，分為隧道銜接段、道路埋設段、跨河放水段3標施工，總經費約103億元，目標民國117年底完工通水後，可增加每日最大30萬噸的桃園水源調度支援新竹用水能力。