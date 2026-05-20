快訊

台電累計虧損3529億！砸錢換Logo爆爭議 董座曾文生嘆「高層們都會怕」

中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

高燒41度…廣播金鐘主持人年僅7歲病逝 母痛心吐經過：這場病來得無聲無息

聽新聞
0:00 / 0:00

反嗆時力控蔡春綢黑金立委 黃國昌：民進黨推黑金修法不吭半聲

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委蔡春綢。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委蔡春綢。圖／聯合報系資料照片

雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財捲入施暴案，時代力量指控民眾黨立委蔡春綢為「黑金人頭立委」。民眾黨主席黃國昌今天受訪時反嗆「有沒有搞錯」，蔡春綢沒有提出任何包庇黑金的法案，反觀民進黨才是真正跟黑金勾結在一起。

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐先前在住家遭到毆打，雲林地檢署聲請羈押涉案的蔡晉財獲准。時代力量昨天舉行記者會指控，蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處，前者為後者安插在國會的「黑金人頭立委」，點名民眾黨對家族黑金問題交代清楚。

民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌會後受訪時表示，蔡春綢過去長期在學校擔任教職，而且是代表中華民國出賽的優秀運動選手，「結束為國爭光的生涯以後，回到學校作育英才」，時代力量為了發動政治攻擊，直接在蔡春綢頭上貼了「黑金」兩個字，民進黨才是真正跟黑金勾結在一起，什麼時候看到時代力量敢出來吭半聲。

黃國昌說，蔡春綢沒有提出任何包庇黑金的法案，更在立法院為運動選手與學生付出努力，「你把黑金這兩字掛在蔡春綢頭上，真是情何以堪。」

黃國昌表示，真正在立法院幫黑金推動個案修法的立委，「有基本試讀能力的人把他們找出來，應該沒有什麼太大的問題」，看到民進黨幫黑金推動個案修法，時代力量嘴巴直接閉起來，當綠營小弟跟打手幹到這種程度，真的不要再說自己是第三勢力，否則外界會不知道怎麼加以評價。

黃國昌 民進黨 立委

延伸閱讀

賴總統宣示打造更照顧人民的台灣 鄭麗文拍桌：怎麼好意思？

首次總統彈劾案 立院投票56：50未過

賴總統就職2周年／朝野陷僵局 藍指賴總統好鬥「恐失台灣未來」

民眾黨徵召邱臣遠選竹北 黃國昌盼與高虹安、徐欣瑩組鐵三角

相關新聞

不理馬英九基金會下通牒 李德維：董事會才是最高權力機構

馬英九基金會前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會更為調查報告進度與負責調查的三人小組互槓。對於基金會下通牒，調查期限設為5月27日，三人小組發言人李德維今受訪說，「whatever，他開心，跟我無關」；但董事會才是最高權力機構，而不是在基金會領薪水上班的人，這個要理清楚。

卓榮泰：0到18歲每人每月5000元 訂116年起實施

行政院長卓榮泰今天說，政府決定提供0到18歲的成長津貼，每人每月5000元，預計明年起實施，「針對少子女化，政府有18項...

反嗆時力控蔡春綢黑金立委 黃國昌：民進黨推黑金修法不吭半聲

雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財捲入施暴案，時代力量指控民眾黨立委蔡春綢為「黑金人頭立委」。民眾黨主席黃國昌今天受訪時反嗆「有沒有搞錯」，蔡春綢沒有提出任何包庇黑金的法案，反觀民進黨才是真正跟黑金勾結在一起。

賈永婕嗆「不當台灣人就走」媒體人：民進黨兩套無敵組合拳正在失效

台北101董事長賈永婕日前在網路節目大談「愛台灣」理念，直言「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊」，一番話引發社會議論…

賴總統再呼籲：立院盡速完成總預算案審議

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，要再次呼籲，立法院朝野各黨團，為了國家整體發展，也為了下一代更好的未來，希望能儘速完成總預算案審議，讓國家政策順利施行，地方建設與民生照顧得到穩定支持，台灣持續穩健向前。

賴清德開酸鍾東錦 「霸凌苗栗」讓地方炸鍋

苗栗白沙屯媽祖醫院開工動土，苗栗縣長鍾東錦致詞時向賴清德總統爭取教育補助經費，賴隨後致詞時回酸鍾「中央政府總預算還沒有過，我沒有看你出來講」。鍾事後受訪坦言總統談話讓他「不太舒服」；其實賴總統似有習慣性「霸凌」鍾東錦的傾向，鍾不太舒服，「苗栗國」人恐怕也深有同感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。