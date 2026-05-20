反嗆時力控蔡春綢黑金立委 黃國昌：民進黨推黑金修法不吭半聲

雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財捲入施暴案，時代力量指控民眾黨立委蔡春綢為「黑金人頭立委」。民眾黨主席黃國昌今天受訪時反嗆「有沒有搞錯」，蔡春綢沒有提出任何包庇黑金的法案，反觀民進黨才是真正跟黑金勾結在一起。

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐先前在住家遭到毆打，雲林地檢署聲請羈押涉案的蔡晉財獲准。時代力量昨天舉行記者會指控，蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處，前者為後者安插在國會的「黑金人頭立委」，點名民眾黨對家族黑金問題交代清楚。

民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌會後受訪時表示，蔡春綢過去長期在學校擔任教職，而且是代表中華民國出賽的優秀運動選手，「結束為國爭光的生涯以後，回到學校作育英才」，時代力量為了發動政治攻擊，直接在蔡春綢頭上貼了「黑金」兩個字，民進黨才是真正跟黑金勾結在一起，什麼時候看到時代力量敢出來吭半聲。

黃國昌說，蔡春綢沒有提出任何包庇黑金的法案，更在立法院為運動選手與學生付出努力，「你把黑金這兩字掛在蔡春綢頭上，真是情何以堪。」

黃國昌表示，真正在立法院幫黑金推動個案修法的立委，「有基本試讀能力的人把他們找出來，應該沒有什麼太大的問題」，看到民進黨幫黑金推動個案修法，時代力量嘴巴直接閉起來，當綠營小弟跟打手幹到這種程度，真的不要再說自己是第三勢力，否則外界會不知道怎麼加以評價。